Justiça condena PSG a pagar R$ 390 milhões a Mbappé; entenda

PSG perde ação e terá de pagar R$ 390 milhões a Mbappé - Foto: FRANCK FIFE / AFP

A Justiça do Trabalho de Paris condenou o Paris Saint-Germain a indenizar Kylian Mbappé em mais de 61 milhões de euros, valor que corresponde a aproximadamente R$ 390 milhões. A decisão foi tomada de forma unânime pelos quatro juízes responsáveis pelo julgamento e determina execução imediata da sentença, conforme informou o jornal “RMC Sport”.

Do montante total, 55 milhões de euros dizem respeito aos últimos três meses de salários do atacante e ao bônus de assinatura previsto em seu último contrato com o clube francês. O valor final supera os 61 milhões de euros ao incluir também férias acumuladas que não haviam sido quitadas.

O PSG deixou de realizar os pagamentos sob o argumento de que Mbappé teria descumprido um acordo verbal feito em agosto de 2023 com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi. Na ocasião, segundo a versão do clube, o jogador teria se comprometido a “perdoar” os 55 milhões de euros a receber, entendimento que teria sido decisivo para sua reintegração ao elenco naquele período.

Além disso, o clube parisiense também entrou com uma ação contra o atacante, exigindo uma indenização de 440 milhões de euros, cerca de R$ 2,8 bilhões. No entanto, o pedido não foi acatado pela Justiça.

O Paris Saint-Germain, que enfrenta o Flamengo na final da Copa Intercontinental, agora terá de arcar com o pagamento determinado pela decisão judicial.