Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL INTERNACIONAL

Justiça condena PSG a pagar R$ 390 milhões a Mbappé; entenda

Decisão obriga o clube francês a pagar salários e bônus ao atacante

Redação

Por Redação

16/12/2025 - 12:06 h
PSG perde ação e terá de pagar R$ 390 milhões a Mbappé
PSG perde ação e terá de pagar R$ 390 milhões a Mbappé -

A Justiça do Trabalho de Paris condenou o Paris Saint-Germain a indenizar Kylian Mbappé em mais de 61 milhões de euros, valor que corresponde a aproximadamente R$ 390 milhões. A decisão foi tomada de forma unânime pelos quatro juízes responsáveis pelo julgamento e determina execução imediata da sentença, conforme informou o jornal “RMC Sport”.

Do montante total, 55 milhões de euros dizem respeito aos últimos três meses de salários do atacante e ao bônus de assinatura previsto em seu último contrato com o clube francês. O valor final supera os 61 milhões de euros ao incluir também férias acumuladas que não haviam sido quitadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

São Paulo terá de pagar pensão a torcedor ferido no MorumBIS
Vitória tem chances de ir para a Sula? Final da Copa do Brasil define cenário
Ex-seleção, Tite retorna ao futebol e é anunciado por clube gigante do Brasil

O PSG deixou de realizar os pagamentos sob o argumento de que Mbappé teria descumprido um acordo verbal feito em agosto de 2023 com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi. Na ocasião, segundo a versão do clube, o jogador teria se comprometido a “perdoar” os 55 milhões de euros a receber, entendimento que teria sido decisivo para sua reintegração ao elenco naquele período.

Além disso, o clube parisiense também entrou com uma ação contra o atacante, exigindo uma indenização de 440 milhões de euros, cerca de R$ 2,8 bilhões. No entanto, o pedido não foi acatado pela Justiça.

O Paris Saint-Germain, que enfrenta o Flamengo na final da Copa Intercontinental, agora terá de arcar com o pagamento determinado pela decisão judicial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa Intercontinental flamengo Futebol internacional Justiça do Trabalho mbappe psg

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
PSG perde ação e terá de pagar R$ 390 milhões a Mbappé
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

PSG perde ação e terá de pagar R$ 390 milhões a Mbappé
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

PSG perde ação e terá de pagar R$ 390 milhões a Mbappé
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

PSG perde ação e terá de pagar R$ 390 milhões a Mbappé
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x