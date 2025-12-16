Menu
ESPORTES
ACIDENTE

São Paulo terá de pagar pensão a torcedor ferido no MorumBIS

Clube terá que arcar, junto à Conmebol, com uma pensão mensal à família dos torcedores

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

16/12/2025 - 12:00 h
Estadio Cicero Pompeu Toledo, o MorumBIS
Estadio Cicero Pompeu Toledo, o MorumBIS

O torcedor Ivan Bezerra da Silva e seus dois filhos foram atingidos no MorumBIS por uma placa metálica que se desprendeu da estrutura do estádio em maio, durante uma partida da Libertadores.

Imagem ilustrativa da imagem São Paulo terá de pagar pensão a torcedor ferido no MorumBIS
Foto: Reprodução

A Justiça de São Paulo determinou nesta segunda-feira, 15, que o São Paulo Futebol Clube e a Conmebol paguem uma pensão mensal provisória de R$ 8 mil, além de garantir a inclusão dos torcedores em planos de saúde.

A decisão é da Terceira Vara Cível do Foro do Butantã e foi tomada no âmbito de uma ação de indenização por danos morais e materiais, relacionada ao acidente ocorrido no estádio do MorumBIS durante uma partida da Libertadores.

Segundo os autos, Ivan Bezerra sofreu traumatismo cranioencefálico grave, necessitando passar por procedimentos neurocirúrgicos. Um de seus filhos também precisou passar por cirurgia."

x