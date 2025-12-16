ACIDENTE
São Paulo terá de pagar pensão a torcedor ferido no MorumBIS
Clube terá que arcar, junto à Conmebol, com uma pensão mensal à família dos torcedores
Por Valdomiro Neto
O torcedor Ivan Bezerra da Silva e seus dois filhos foram atingidos no MorumBIS por uma placa metálica que se desprendeu da estrutura do estádio em maio, durante uma partida da Libertadores.
A Justiça de São Paulo determinou nesta segunda-feira, 15, que o São Paulo Futebol Clube e a Conmebol paguem uma pensão mensal provisória de R$ 8 mil, além de garantir a inclusão dos torcedores em planos de saúde.
A decisão é da Terceira Vara Cível do Foro do Butantã e foi tomada no âmbito de uma ação de indenização por danos morais e materiais, relacionada ao acidente ocorrido no estádio do MorumBIS durante uma partida da Libertadores.
Segundo os autos, Ivan Bezerra sofreu traumatismo cranioencefálico grave, necessitando passar por procedimentos neurocirúrgicos. Um de seus filhos também precisou passar por cirurgia."
