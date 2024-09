Justiça nega novo pedido de Robinho por diminuição de pena

Intenção da defesa do acusado é conseguir a retificação do cálculo penal sobre Robinho - Foto: MacNicol/AFP

Robinho teve uma nova derrota no processo judicial que é condenado por estupro coletivo. O ex-atacante viu a Justiça de São Paulo manter a decisão que indeferiu pedido da defesa para desconsiderar a hediondez do crime. A intenção da defesa do acusado é conseguir a retificação do cálculo penal.

Se conseguir o objetivo, a progressão do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto seria acelerada, de acordo com informações do portal Uol.

Os advogados entendem que, na Itália, país em que ele foi condenado por estupro coletivo, este crime não é qualificado como hediondo. Por essa razão, no entendimento da defesa, Robinho deveria cumprir no Brasil pena relativa a um crime comum.

Depois do Ministério Público de São Paulo (MPSP) se manifestar sobre a solicitação, o recurso aguarda julgamento em instância superior.