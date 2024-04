Justiça nega novo teste de DNA de mulher que diz ser filha de Pelé | A TARDE

A Justiça de São Paulo não deu sequência para a ação de investigação de paternidade movida por Maria do Socorro Azevedo contra Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A mulher diz que é filha do Rei do Futebol, que morreu em dezembro de 2022.

A juíza responsável pelo caso decidiu pelo arquivamento do processo após exames de DNA realizados em dois laboratórios concluírem que não existe vínculo familiar. Ainda cabe recurso. Ainda de acordo com Fernanda Regina Balbi, da 1ª Vara da Família e Sucessões, o teste realizado com o material genético de Pelé deu negativo.

Leia mais

>> Rodrygo celebra atuação contra a Espanha: "Feliz com o nosso empenho"

A magistrada considerou desnecessária a realização de um novo exame “uma vez que o conjunto probatório existente nos autos mostra-se suficientemente robusto para comprovar a inexistência do vínculo biológico”. Com o arquivamento do processo, Maria do Socorro deve pagar as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios.

Pelé respondia na Justiça uma ação de paternidade movida por Maria do Socorro. O ex-jogador não recorreu e decidiu realizar o exame de DNA, mas morreu antes de iniciar o processo. Em seu testamento, ele citou a possibilidade de ter outra filha.

Pelé teria deixado uma fortuna avaliada em R$ 78 milhões.