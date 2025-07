Klopp detona Copa do Mundo de Clubes: "Pior ideia do futebol"

Klopp ataca FIFA e critica novo Mundial de Clubes - Foto: KERSTIN JOENSSON / AFP

Desde que se afastou do comando do Liverpool, Jürgen Klopp continua acompanhando de perto o futebol mundial. Agora atuando como diretor global de futebol da Red Bull, o treinador alemão fez duras críticas à nova edição do Mundial de Clubes, que será realizada nos Estados Unidos. Para Klopp, o torneio compromete a saúde dos atletas e pode ter consequências graves no rendimento global do esporte.

"A pior ideia já implementada no futebol. Entendo quem diga que o dinheiro (recebido) para participar é uma loucura. Mas isso não acontece com todos os clubes", afirmou Klopp ao jornal alemão Die Welt.

O ex-técnico relembrou que o futebol vem exigindo cada vez mais de seus principais atletas, com uma maratona de jogos que inclui grandes torneios ano após ano.

"No ano passado, houve a Copa América e a Eurocopa. Este ano, temos a Copa do Mundo de Clubes e, no ano que vem, temos a Copa do Mundo. Isso significa que não há recuperação real para os jogadores envolvidos, seja física ou mental", alertou.

Klopp fez ainda uma comparação com o calendário da NBA, destacando o contraste entre as folgas dos atletas da liga americana e o que é imposto a jogadores de futebol.

"Claro, todos eles ganham muito dinheiro. Mas vamos deixar isso de lado por um momento. Um jogador da NBA também ganha muito dinheiro e tem quatro meses de folga por ano. Virgil van Dijk nem isso ganhou em toda a sua carreira. Torneios como a Copa do Mundo de Clubes não podem ser realizados às custas dos jogadores. Eu não desejaria isso a ninguém", completou.

Para o alemão, a sequência excessiva de jogos pode prejudicar até mesmo o principal evento do futebol mundial: a Copa do Mundo de seleções.

"Temo que os jogadores sofram lesões sem precedentes na próxima temporada. Se não na próxima, será na Copa do Mundo ou depois. Esperamos constantemente que nossos jogadores encarem cada jogo como se fosse o último. Repetimos isso a eles 70 ou 75 vezes por ano. Mas não pode continuar assim. Temos que dar-lhes descanso, porque sem eles, eles não conseguirão ter um desempenho ideal a longo prazo. E se não conseguirem fazer isso, todo o produto perde o seu valor para os vendedores", concluiu.

Além de sua nova função, Klopp supervisiona clubes como RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bulls, Liefering e RB Bragantino, que fazem parte do portfólio da Red Bull no futebol.

Com uma carreira vitoriosa à beira do campo, Klopp soma 491 jogos e 305 vitórias pelo Liverpool, onde conquistou a Premier League e a Champions League. Antes disso, teve passagens marcantes por Mainz 05 (270 jogos) e Borussia Dortmund (318 jogos).