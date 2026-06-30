Lakers anunciam saída de LeBron James e três times já miram o astro

Depois de oito temporadas e muitos jogos históricos, a era LeBron James no Los Angeles Lakers chegou ao fim. Nesta terça-feira, 30, a franquia oficializou que o ala, de 41 anos, deixará a equipe e entrará na free agency em busca de um novo destino para seguir a carreira na NBA.

A saída já havia sido antecipada pelo jornalista Shams Charania, um dos principais insiders da liga. Pouco depois, os Lakers publicaram uma mensagem de despedida nas redes sociais com a frase "Thank you, LeBron".

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Contratado em julho de 2018, LeBron liderou a franquia californiana na conquista da NBA em 2020, durante a "Bolha de Orlando", em meio às restrições da pandemia de Covid-19, e marcou época no time como o maior pontuador da história da NBA.

No comunicado oficial, os Lakers destacaram a importância histórica de LeBron para a franquia e lembraram o título conquistado em 2020.

"LeBron James é um dos maiores atletas da história. Seremos sempre gratos por seus oito anos com os Lakers - incluindo o título ao qual ele nos liderou em 2020, sob as circunstâncias mais difíceis imagináveis, e os inúmeros recordes que ele quebrou vestindo roxo e ouro", escreveu a franquia.

"Desejamos a ele todo o melhor no futuro, tanto dentro quanto fora das quadras. Ele sempre será uma parte querida da família Lakers", completou.

Miami, Cleveland ou Warriors?

Com LeBron livre no mercado, não vai ser nada difícil encontrar uma nova casa para o craque. Até então, três franquias já aparecem como principais interessadas em sua contratação: Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors.

LeBron James pelo Miami Heat - Foto: NBA

Miami e Cleveland têm peso especial na trajetória do jogador, considerando que LeBron já defendeu as duas equipes e foi campeão por ambas. No Heat, conquistou dois títulos da NBA, e nos Cavaliers, levou a franquia ao título histórico de 2016, o primeiro da história do time.

O Golden State Warriors também surge como possível destino e chamaria atenção pela chance de uma parceria entre LeBron James e Stephen Curry, dois dos maiores nomes da geração.

LeBron James pelo Cleveland Cavaliers - Foto: NBA

LeBron em Los Angeles

LeBron chegou aos Lakers em julho de 2018, depois de passagens marcantes por Cleveland Cavaliers e Miami Heat. Em Los Angeles, assumiu a missão de recolocar a franquia no centro da disputa por títulos e devolveu o time ao topo em 2020.

Naquela temporada, marcada pela paralisação da NBA e pela retomada dentro da bolha montada em Orlando, LeBron comandou os Lakers na campanha do título contra o Miami Heat.

LeBron James pelo Lakers - Foto: NBA

Nas finais, disputadas em seis jogos, o ala teve médias de 29,8 pontos, 11,8 rebotes e 8,5 assistências por partida. A performance consolidou mais um capítulo de sua trajetória como um dos maiores jogadores da história do basquete.

A influência de LeBron nos Lakers também aparece no retrospecto da equipe com e sem ele em quadra. Entre as temporadas de 2018/19 e 2025/26, a franquia teve 287 vitórias e 192 derrotas em 479 partidas com o astro.

Sem LeBron, o desempenho caiu. No mesmo período, os Lakers somaram 70 vitórias e 86 derrotas em 156 jogos em que o ala esteve ausente.