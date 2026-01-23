Menu
ESPORTES
ESPORTES

Lanterna do Baianão anuncia demissão de treinador após goleada

Treinador se despede da quarta passagem pelo clube após campanha abaixo do esperado

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/01/2026 - 21:57 h
Ainda sem vencer no Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas anunciou, nesta sexta-feira, 23, a demissão do treinador Agnaldo Liz. Lanterna da competição, o Carcará somou apenas dois pontos em quatro jogos, sendo o mais recente deles a goleada acachapante por 4 a 1, aplicada pelo Jequié.

O Atlético de Alagoinhas estreou empatando com o Vitória em 0 a 0 no Barradão, perdeu em casa para o Barcelona de Ilhéus e voltou a empatar com o Bahia de Feira. Faltando cinco rodadas para o fim do Baianão, a prioridade da equipe é escapar do rebaixamento à Série B.

Agnaldo Liz se despede da sua quarta passagem pelo Carcará, onde também chegou até às semifinais do Campeonato Baiano na temporada passada. O treinador também soma passagens por Barcelona de Ilhéus, Jacobinense, Juazeirense e Vitória, onde disputou o Baianão 2020 e o Brasileirão de 2004.

O comandante soma passagens por diversos outros clubes do Brasil como: Lagarto, Carajás, Paranoá, São Carlos, Altos, Almirante Barroso, Hercílio Luz, Campinense, Guarany de Sobral, Rio Claro, Catanduvense, Coruripe, Itumbiara, Pelotas, Sampaio Corrêa, Comercial, Tubarão, CSA, Ituano e Guarani.

