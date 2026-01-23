Lanterna do Baianão anuncia demissão de treinador após goleada

- Foto: Divulgação | ECBahia

Ainda sem vencer no Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas anunciou, nesta sexta-feira, 23, a demissão do treinador Agnaldo Liz. Lanterna da competição, o Carcará somou apenas dois pontos em quatro jogos, sendo o mais recente deles a goleada acachapante por 4 a 1, aplicada pelo Jequié.

O Atlético de Alagoinhas estreou empatando com o Vitória em 0 a 0 no Barradão, perdeu em casa para o Barcelona de Ilhéus e voltou a empatar com o Bahia de Feira. Faltando cinco rodadas para o fim do Baianão, a prioridade da equipe é escapar do rebaixamento à Série B.

Agnaldo Liz se despede da sua quarta passagem pelo Carcará, onde também chegou até às semifinais do Campeonato Baiano na temporada passada. O treinador também soma passagens por Barcelona de Ilhéus, Jacobinense, Juazeirense e Vitória, onde disputou o Baianão 2020 e o Brasileirão de 2004.

O comandante soma passagens por diversos outros clubes do Brasil como: Lagarto, Carajás, Paranoá, São Carlos, Altos, Almirante Barroso, Hercílio Luz, Campinense, Guarany de Sobral, Rio Claro, Catanduvense, Coruripe, Itumbiara, Pelotas, Sampaio Corrêa, Comercial, Tubarão, CSA, Ituano e Guarani.