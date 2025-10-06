CONVOCADO!
Lateral-direito do Brasileirão é convocado para Seleção Brasileira
Jogador foi destaque no triunfo sobre o Vitória neste domingo, 5, pelo Campeonato Brasileiro
Por Lucas Vilas Boas
O lateral-direito Paulo Henrique, um dos destaques do Vasco no triunfo sobre o Vitória neste domingo, 5, foi convocado para Seleção Brasileira. O jogador de 29 anos foi chamado por Carlo Ancelotti para a vaga de Wesley, da Roma, cortado da lista final devido a uma lesão.
Paulo Henrique é uma das principais figuras no Brasileirão e ajudou o Cruzmaltino concedendo uma assistência na vitória por 4 a 3 sobre o Leão da Barra, em São Januário.
O atleta reforça a Seleção Brasileira pela primeira vez para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.
O jogador é o segundo lateral-direito desconvocado por Ancelotti nesta data Fifa, já que Vanderson já tinha sido substituído por Vitinho, do Botafogo, por conta de problemas musculares.
Lista de convocados por Ancelotti:
Goleiros: Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest) e Hugo Souza (Corinthians).
Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco).
Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).
Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).
