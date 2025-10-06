Lateral-direito do Brasileirão é convocado para Seleção Brasileira

Jogadores do Vasco antes do jogo contra o Vitória - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

O lateral-direito Paulo Henrique, um dos destaques do Vasco no triunfo sobre o Vitória neste domingo, 5, foi convocado para Seleção Brasileira. O jogador de 29 anos foi chamado por Carlo Ancelotti para a vaga de Wesley, da Roma, cortado da lista final devido a uma lesão.

Paulo Henrique é uma das principais figuras no Brasileirão e ajudou o Cruzmaltino concedendo uma assistência na vitória por 4 a 3 sobre o Leão da Barra, em São Januário.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Paulo Henrique, do Vasco, foi convocado pela Seleção para os amistosos com Coreia do Sul e Japão | Foto: Dikran Sahagian/Vasco

O atleta reforça a Seleção Brasileira pela primeira vez para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

O jogador é o segundo lateral-direito desconvocado por Ancelotti nesta data Fifa, já que Vanderson já tinha sido substituído por Vitinho, do Botafogo, por conta de problemas musculares.

Lista de convocados por Ancelotti:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco).

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).