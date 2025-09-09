Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENISTA LOCAL

Laura Pigossi é mais uma brasileira classificada na 1ª fase do SP Open

Medalhista olímpica derrotou a americana Elizabeth Mandlik

João Grassi

Por João Grassi

09/09/2025 - 19:25 h
Laura Pigossi, tenista brasileira
Laura Pigossi, tenista brasileira -

Medalhista de bronze em Tóquio 2021, Laura Pigossi estreou nas disputas de simples do SP Open nesta terça-feira, 9, e derrotou a americana Elizabeth Mandlik na primeira rodada do torneio que acontece na capital paulista.

A tenista local garantiu a vitória por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4. Pigossi se classificou às oitavas de final e agora encara a vencedora da partida entre a compatriota Bia Haddad Maia e Miriana Tona.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de Laura Pigossi, Naná Silva e Ana Candiotto foram as outras brasileiras que avançaram às oitavas de final nas disputas de simples, enquanto Carolina Meligeni, Luiza Fullana e Victoria Barros se despediram precocemente do WTA 250.

“Achei que hoje não consegui apresentar meu melhor tênis, mas aceitei esse fato e tentei simplesmente colocar a bola dentro, fazer o que eu podia. Se saísse com a vitória, teria uma nova oportunidade de jogar o melhor tênis no dia seguinte. Sensacional poder jogar em casa. Eu deixei meu ego de lado e tentei ganhar o jogo de qualquer maneira, não importa se foi feio ou bonito. Eu estou contente de ter conseguido levar até o final”, declarou Laura Pigossi após a vitória.

Leia Também:

João Fonseca ameaça as estrelas do tênis mundial; entenda
João Fonseca faz história e alcança melhor ranking da carreira
Em duelo de brasileiras, Bia Haddad cai nas duplas no SP Open

Bia Haddad ainda nesta terça

Cabeça de chave número 1 do SP Open, Bia Haddad fecha o dia de competição contra a italiana Miriana Tona. O jogo estava previsto para às 19h15 desta terça, mas deve ter atraso de alguns minutos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

laura pigossi SP Open tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Laura Pigossi, tenista brasileira
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Laura Pigossi, tenista brasileira
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Laura Pigossi, tenista brasileira
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Laura Pigossi, tenista brasileira
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x