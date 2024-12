Lauro de Freitas recebe projeto Educa Skate para crianças e adolescentes

Iniciativa que visa incentivar a prática do esporte e promover a inclusão social - Foto: Divulgação

Lauro de Freitas recebe, na terça-feira, 26, uma etapa do projeto Educa Skate, iniciativa da Organização Social De Peito Aberto (DPA), que promete transformar a vida de 250 crianças e adolescentes com aulas de skate. O lançamento está marcado para as 14h, no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEPTIC).



A iniciativa busca incentivar o esporte e promover a inclusão social por meio da modalidade que ganhou ainda mais visibilidade desde sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Para se ter uma ideia, um estudo da Ibope Repucom encomendado pela 213 Sports mostra que o Brasil tem mais de 8,5 milhões de praticantes do esporte.

"É uma grande oportunidade para os jovens da região. Ver as crianças se interessando pelo skate e se dedicando ao esporte é algo que me motiva bastante", afirmou Romário de Jesus, o professor responsável pelas aulas e uma figura respeitada na comunidade local.

“É gratificante ver o crescimento do esporte em uma cidade que já possui várias pistas de skate. As crianças estão criando gosto por essa modalidade, o que renova a esperança de um futuro melhor para elas”, concluiu.

Além de Lauro de Freitas, o Educa Skate também será realizado em outras cidades brasileiras, como Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG) e São João da Barra (RJ).

Sobre a De Peito Aberto

A DPA é uma organização social com mais de 17 anos de história comprometida com esporte, educação, saúde e cultura para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica em todo o país. Ao todo, são mais de 100 colaboradores em escritórios distribuídos em Minas Gerais, Bahia e Pará.

Em 2021, o projeto Esporte na Cidade – Núcleo Salvador foi um dos vencedores do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas 2021, na categoria “Promoção de serviços públicos com perspectivas de gênero para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.