Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EC VITÓRIA

Lei do ex! Willian Oliveira marca e relembra fase no Cruzeiro

Willian marcou o único gol do Leão da Barra no primeiro tempo que terminou em 3 a 1 para a Raposa

Marina Branco

Por Marina Branco

01/11/2025 - 17:08 h
Willian Oliveira pelo Vitória
Willian Oliveira pelo Vitória -

O Vitória não está vencendo, mas Willian Oliveira está vivendo uma tarde memorável no Mineirão. Ex-jogador do Cruzeiro, o meio-campista colocou a lei do ex em prática e foi o autor do gol do Vitória contra a Raposa pela 31ª rodada do Brasileirão, no primeiro tempo que terminou em 3 a 1 para os cruzeirenses.

Mesmo perdendo, Willian não escondeu a emoção de marcar justamente em Belo Horizonte, onde viveu uma passagem marcante em 2022. "Feliz de fazer gol aqui no Mineirão. Eu tenho uma história aqui. Graças a Deus eu passei por aqui e fui muito feliz. Fiquei feliz também de marcar o nosso primeiro gol hoje", declarou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Goleiro do Vitória abre o coração sobre o "ídolo" Lucas Arcanjo
Bahia dá show no Barradão, vence o Vitória e abre vantagem na decisão
Herói no Ba-Vi, titular é desfalque do Vitória para encarar o Cruzeiro

O volante destacou a eficiência do Cruzeiro nas jogadas de transição, característica que, segundo ele, foi determinante para a construção do placar. "Eles foram eficientes dentro do perfil que têm, de jogar no contra-ataque, explorar os espaços. Fizeram isso muito bem", avaliou.

Ainda que tenha o placar desfavorável, Willian reforçou a determinação do Vitória em buscar um bom resultado fora de casa, acreditando na reação do Leão. "Agora é ajustar, porque o jogo ainda está aberto. Dá pra gente buscar esse jogo. Nosso propósito aqui é pontuar, e esse continua sendo o objetivo", completou o rubro-negro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão Cruzeiro ec vitória Willian Oliveira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Willian Oliveira pelo Vitória
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Willian Oliveira pelo Vitória
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Willian Oliveira pelo Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Willian Oliveira pelo Vitória
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

x