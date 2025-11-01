Lei do ex! Willian Oliveira marca e relembra fase no Cruzeiro

Willian Oliveira pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória não está vencendo, mas Willian Oliveira está vivendo uma tarde memorável no Mineirão. Ex-jogador do Cruzeiro, o meio-campista colocou a lei do ex em prática e foi o autor do gol do Vitória contra a Raposa pela 31ª rodada do Brasileirão, no primeiro tempo que terminou em 3 a 1 para os cruzeirenses.

Mesmo perdendo, Willian não escondeu a emoção de marcar justamente em Belo Horizonte, onde viveu uma passagem marcante em 2022. "Feliz de fazer gol aqui no Mineirão. Eu tenho uma história aqui. Graças a Deus eu passei por aqui e fui muito feliz. Fiquei feliz também de marcar o nosso primeiro gol hoje", declarou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O volante destacou a eficiência do Cruzeiro nas jogadas de transição, característica que, segundo ele, foi determinante para a construção do placar. "Eles foram eficientes dentro do perfil que têm, de jogar no contra-ataque, explorar os espaços. Fizeram isso muito bem", avaliou.

Ainda que tenha o placar desfavorável, Willian reforçou a determinação do Vitória em buscar um bom resultado fora de casa, acreditando na reação do Leão. "Agora é ajustar, porque o jogo ainda está aberto. Dá pra gente buscar esse jogo. Nosso propósito aqui é pontuar, e esse continua sendo o objetivo", completou o rubro-negro.