Leila Pereira dispara em declaração polêmica: "Meu sub-20 ganha do Vitória"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, protagonizou falas polêmicas quando questionada por conselheiros do clube sobre o retrospecto do seu time em 2025, demonstrou insatisfação com o elenco e com as classificações ao término da temporada. As informações são do Estadão.

“Como eu posso ser campeã da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar o jogo sem fazer gol? Eu não conheço”, disparou a presidente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao ser indagada sobre o Brasileirão, a mandatária relembrou com irritação o empate por 0 a 0 contra o Vitória, no dia 19 de novembro. O resultado, no Allianz Parque, foi fundamental para a permanência da equipe baiana na Série A e prejudicou o Palmeiras na briga pelo título.

Como pode, dentro da minha casa, eu não conseguir vencer o Vitória? Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Meu Sub-20 ganha do Vitória, tá? Leila Pereira - Presidente do Palmeiras

Palmeiras x Vitória terminou 0 a 0 pelo segundo turno do Brasileirão | Foto: Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em seguida, ela voltou o foco à Libertadores, minimizando as críticas à arbitragem para cobrar desempenho técnico:

“Nós não perdemos a Libertadores por causa de elenco, não. ‘Ah, Leila, o atleta tinha que ter sido expulso pela entrada no Fuchs’. Ok, concordo. Mas não deram um chute a gol? Não é possível. Como eu vou reclamar de arbitragem se não fizemos a nossa parte?”.

A presidente do Alviverde ainda comentou sobre o fato de ter acumulado segundos lugares na temporada: “Como fomos vices em várias competições, a minha nota para o Palmeiras este ano é 9. Seria 10 se eu fosse campeã. Eu não sou mulher que nasceu para ser vice ou coadjuvante. Eu nasci para ser protagonista, e no Palmeiras também”.