PALMEIRAS
Leila Pereira dispara em declaração polêmica: "Meu sub-20 ganha do Vitória"
Presidente da equipe paulista ficou na bronca ao ser questionada sobre o ano do Palmeiras em 2025
Por Valdomiro Neto
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, protagonizou falas polêmicas quando questionada por conselheiros do clube sobre o retrospecto do seu time em 2025, demonstrou insatisfação com o elenco e com as classificações ao término da temporada. As informações são do Estadão.
“Como eu posso ser campeã da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar o jogo sem fazer gol? Eu não conheço”, disparou a presidente.
Ao ser indagada sobre o Brasileirão, a mandatária relembrou com irritação o empate por 0 a 0 contra o Vitória, no dia 19 de novembro. O resultado, no Allianz Parque, foi fundamental para a permanência da equipe baiana na Série A e prejudicou o Palmeiras na briga pelo título.
Como pode, dentro da minha casa, eu não conseguir vencer o Vitória? Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Meu Sub-20 ganha do Vitória, tá?
Em seguida, ela voltou o foco à Libertadores, minimizando as críticas à arbitragem para cobrar desempenho técnico:
“Nós não perdemos a Libertadores por causa de elenco, não. ‘Ah, Leila, o atleta tinha que ter sido expulso pela entrada no Fuchs’. Ok, concordo. Mas não deram um chute a gol? Não é possível. Como eu vou reclamar de arbitragem se não fizemos a nossa parte?”.
Leia Também:
A presidente do Alviverde ainda comentou sobre o fato de ter acumulado segundos lugares na temporada: “Como fomos vices em várias competições, a minha nota para o Palmeiras este ano é 9. Seria 10 se eu fosse campeã. Eu não sou mulher que nasceu para ser vice ou coadjuvante. Eu nasci para ser protagonista, e no Palmeiras também”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes