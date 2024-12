Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras até 2027 - Foto: Reprodução

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras após votação na assembleia de sócios, realizada neste domingo, no clube social. A atual mandatária venceu o adversário Savério Orlandi, da Chapa "Palmeiras Minha Vida É Você", por 2.295 votos a 858, com 30 votos em branco. Foram 3.183 eleitores no total.

Leila será empossada no próximo dia 15 de dezembro para um novo mandato de três anos. Ela terá como vices Maria Teresa Bellangero, Paulo Buosi, Everaldo Coelho e Márcio Martin.

Leia:

>>> "Jogamos bem", avalia Rogério Ceni sobre empate conta o Athletico

>>> Marta é campeã com Orlando Pride na liga feminina de futebol nos EUA

>>> "Continuar acreditando", diz Ademir sobre classificação à Libertadores

Nascida em Cambuci (RJ), Leila Pereira é formada em jornalismo e direito e assumiu o comando da Crefisa, atual patrocinadora do Palmeiras, em 2008. A mandatária tornou-se uma figura importante no Palmeiras a partir de 2015, quando ela e seu marido, José Roberto Lamacchia, começaram a patrocinar o clube.