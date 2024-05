Léo Condé se manifesta após deixar o Vitória; confira | A TARDE

Após a demissão do comando técnico do Vitória, o técnico Léo Condé se despediu do clube e torcida através de uma nota, publicada na noite desta terça (14), na qual ele comentou sobre seu período de um ano e quatro meses no clube, destacando as conquistas e agradecendo a todos os envolvidos.

Condé chegou ao Vitória com a missão de reerguer o clube e, mesmo diante de diversos desafios logo na sua chegada, o treinador conseguiu implementar sua filosofia de jogo e conquistar o primeiro título nacional da história do Leão, a Série B 2023, e um Campeonato Baiano, quebrando o jejum sem conquistar o estadual.

"Hoje, ao ser comunicado sobre o meu desligamento, só pude pensar sobre como nossa trajetória foi emocionante, intensa e em como, mesmo em meio às adversidades naturais ao processo de reestruturação, fui muito bem recebido e acolhido pelo povo baiano, pelos funcionários do clube, pelo grupo de jogadores, pela imprensa e pela torcida. Nós somos seres humanos, erramos e acertamos no dia a dia, mas saio com a certeza de ter feito meu melhor e com o sentimento de gratidão pela oportunidade de fazer parte da reconstrução do Vitória", diz parte da nota escrita por Condé.

Ao ser comunicado sobre seu desligamento, Condé expressou gratidão a todos os funcionários do clube, à diretoria, especialmente ao presidente Fábio Motta, e aos torcedores rubro-negros pelo apoio constante.

"Encerro deixando meus mais sinceros agradecimentos a todos os profissionais do clube, que entregaram um trabalho de excelência, dentro e fora de campo, pra que fossem possíveis as conquistas do Campeonato Brasileiro da Série B e do Campeonato Baiano; à diretoria, que confiou a mim a missão de guiar o time de volta à Série A, em especial ao presidente Fábio Motta; e, principalmente, ao torcedor rubro-negro, que foi fundamental para nos levantar nos momentos de dificuldade que enfrentamos no início e no meio do trabalho; sem vocês, nada disso seria possível. Não estarei aqui, mas tenho convicção que, ao lado da torcida, o Vitória vai se levantar mais uma vez no campeonato.", concluiu o treinador.

Para o lugar de Léo Condé, o Vitória anunciou Thiago Carpini, que chega com a missão de tirar o rubro-negro da zona de rebaixamento do Brasileirão. O primeiro desafio será no sábado (18), diante do Atlético-GO, às 16h, no Barradão.

