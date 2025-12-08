Lesão grave afasta Militão até 2026 e preocupa antes da Copa

Militão se machuca novamente e vira desfalque no Real Madrid - Foto: THOMAS COEX / AFP

O zagueiro Éder Militão terá de enfrentar mais um longo período longe dos gramados. O Real Madrid confirmou que o brasileiro sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com danos no tendão proximal — lesão considerada séria e que deve afastá-lo por cerca de quatro meses.

A contusão ocorreu no domingo, 7, na derrota merengue por 2 a 0 para o Celta de Vigo, quando Militão pediu substituição aos 24 minutos do primeiro tempo, sentindo fortes dores. Rüdiger entrou em seu lugar. O resultado manteve o Real Madrid na vice-liderança de LaLiga, com 36 pontos, quatro atrás do Barcelona.

Em comunicado oficial, o clube detalhou o problema físico do defensor: “Após exames realizados pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão proximal. Sua recuperação será acompanhada”, publicou o Real Madrid

A expectativa interna é que Militão retorne aos gramados em abril de 2026, período que antecede a Copa do Mundo, marcada para junho. O defensor é considerado peça fundamental nos planos da seleção brasileira sob comando de Carlo Ancelotti.

A nova lesão acende um alerta pela repetição dos problemas físicos vividos pelo zagueiro nos últimos anos. Em novembro de 2024, Militão sofreu uma grave contusão que o deixou fora de ação por 234 dias. Já em dezembro de 2025, voltou a se machucar e passou mais 115 dias afastado.