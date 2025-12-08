Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL INTERNACIONAL

Lesão grave afasta Militão até 2026 e preocupa antes da Copa

Zagueiro brasileiro deixou o campo machucado neste domingo, 7

Redação

Por Redação

08/12/2025 - 13:02 h
Militão se machuca novamente e vira desfalque no Real Madrid
Militão se machuca novamente e vira desfalque no Real Madrid -

O zagueiro Éder Militão terá de enfrentar mais um longo período longe dos gramados. O Real Madrid confirmou que o brasileiro sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com danos no tendão proximal — lesão considerada séria e que deve afastá-lo por cerca de quatro meses.

A contusão ocorreu no domingo, 7, na derrota merengue por 2 a 0 para o Celta de Vigo, quando Militão pediu substituição aos 24 minutos do primeiro tempo, sentindo fortes dores. Rüdiger entrou em seu lugar. O resultado manteve o Real Madrid na vice-liderança de LaLiga, com 36 pontos, quatro atrás do Barcelona.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em comunicado oficial, o clube detalhou o problema físico do defensor: “Após exames realizados pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão proximal. Sua recuperação será acompanhada”, publicou o Real Madrid

Leia Também:

Opostos, Bahia e Vitória terminam returno com a mesma pontuação
Bahia fora e Vitória confirmado: confira os clubes da Copa do Nordeste
Fabrício Bulhões larga na frente no circuito Triple Crown 2025

A expectativa interna é que Militão retorne aos gramados em abril de 2026, período que antecede a Copa do Mundo, marcada para junho. O defensor é considerado peça fundamental nos planos da seleção brasileira sob comando de Carlo Ancelotti.

A nova lesão acende um alerta pela repetição dos problemas físicos vividos pelo zagueiro nos últimos anos. Em novembro de 2024, Militão sofreu uma grave contusão que o deixou fora de ação por 234 dias. Já em dezembro de 2025, voltou a se machucar e passou mais 115 dias afastado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlo Ancelotti Copa do Mundo 2026 Éder Militão real madrid seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Militão se machuca novamente e vira desfalque no Real Madrid
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Militão se machuca novamente e vira desfalque no Real Madrid
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Militão se machuca novamente e vira desfalque no Real Madrid
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Militão se machuca novamente e vira desfalque no Real Madrid
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x