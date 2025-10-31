Menu
CASO ENCERRADO

Lucas Paquetá é punido por falta de colaboração em caso de apostas

Meia brasileiro do West Ham foi advertido pela FA após não responder a entrevistas sobre suposto envolvimento com apostas

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 9:26 h
Meia brasileiro evita multa, mas recebe advertência em investigação de apostas
Meia brasileiro evita multa, mas recebe advertência em investigação de apostas

A Federação Inglesa de Futebol (FA) encerrou nesta sexta-feira, 31, o caso disciplinar envolvendo o meia Lucas Paquetá, do West Ham, que se arrastava desde 2023 e chegou a impactar uma possível transferência para o Manchester City. Segundo o órgão, o jogador não receberá suspensão nem multa financeira.

A decisão foi tomada por uma Comissão Reguladora Independente, que aplicou uma advertência formal e um aviso de conduta futura ao brasileiro, após constatar duas violações da Regra F3, que exige cooperação total com as investigações da FA.

O painel concluiu que Paquetá se recusou a responder perguntas da entidade em duas entrevistas, alegando seguir orientação jurídica, embora tenha negado falta de colaboração.

Em seu relatório, a comissão destacou que o atleta agiu sob conselho de advogados indicados pelo clube, possuindo conhecimento limitado de inglês, e que posteriormente forneceu depoimento detalhado e entregou seus aparelhos eletrônicos antes mesmo de ser formalmente acusado. Segundo o órgão, tais ações não prejudicaram a investigação.

Diante dessas “circunstâncias excepcionais”, a comissão optou por substituir uma possível multa por advertência, levando em conta também o impacto emocional e financeiro do processo, que teria custado centenas de milhares de libras em honorários jurídicos ao jogador.

A decisão determinou ainda que 90% dos custos da comissão sejam pagos pela FA, ficando apenas 10% sob responsabilidade de Paquetá, considerando que a maior parte do processo se concentrou nas acusações de manipulação de apostas — todas rejeitadas em agosto.

x