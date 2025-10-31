CASO ENCERRADO
Lucas Paquetá é punido por falta de colaboração em caso de apostas
Meia brasileiro do West Ham foi advertido pela FA após não responder a entrevistas sobre suposto envolvimento com apostas
Por Redação
A Federação Inglesa de Futebol (FA) encerrou nesta sexta-feira, 31, o caso disciplinar envolvendo o meia Lucas Paquetá, do West Ham, que se arrastava desde 2023 e chegou a impactar uma possível transferência para o Manchester City. Segundo o órgão, o jogador não receberá suspensão nem multa financeira.
A decisão foi tomada por uma Comissão Reguladora Independente, que aplicou uma advertência formal e um aviso de conduta futura ao brasileiro, após constatar duas violações da Regra F3, que exige cooperação total com as investigações da FA.
O painel concluiu que Paquetá se recusou a responder perguntas da entidade em duas entrevistas, alegando seguir orientação jurídica, embora tenha negado falta de colaboração.
Leia Também:
Em seu relatório, a comissão destacou que o atleta agiu sob conselho de advogados indicados pelo clube, possuindo conhecimento limitado de inglês, e que posteriormente forneceu depoimento detalhado e entregou seus aparelhos eletrônicos antes mesmo de ser formalmente acusado. Segundo o órgão, tais ações não prejudicaram a investigação.
Diante dessas “circunstâncias excepcionais”, a comissão optou por substituir uma possível multa por advertência, levando em conta também o impacto emocional e financeiro do processo, que teria custado centenas de milhares de libras em honorários jurídicos ao jogador.
A decisão determinou ainda que 90% dos custos da comissão sejam pagos pela FA, ficando apenas 10% sob responsabilidade de Paquetá, considerando que a maior parte do processo se concentrou nas acusações de manipulação de apostas — todas rejeitadas em agosto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes