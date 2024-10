Luiz Mesquita nocauteia Nego do Borel e funkeiro responde nas redes

Luiz Mesquita e Nego do Borel se confrontaram neste sábado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O multiatleta Luiz Mesquita nocauteou o cantor Nego do Borel, na 5ª edição do Fight Music Show, evento de entretenimento de lutas de boxe entre famosos, que aconteceu neste sábado, 12, no Ginásio do Canindé, em São Paulo.

No 5ª round, o cantor foi à lona após uma sequência de golpes do adversário, filho do apresentador Otávio Mesquita. O atleta saiu vitorioso.

No ringue, o funkeiro iniciou a luta tomando conta das ações. Com mobilidade, ele encaixou os primeiros golpes.

Funkeiro agredeceu a Luiz Mesquita nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Do outro lado, Luiz Mesquita conseguiu desenvolver uma estratégia que o favoreceu. Ele conseguiu chegar aos rounds com mais gás e energia.

Nego do Borel persistiu no ringue na expectativa de encaixar um golpe para finalizar a luta. No entanto, no quinto salto, o adversário já dominava o confronto desde o segundo round acertou um soco direto no funkeiro.

Nas redes sociais, Nego do Borel escreveu uma mensagem para Luiz Mesquita na tarde deste domingo, 13. “Obrigado por ontem, você me fez evoluir, seguirei firme e forte, e cabeça erguida!”.

Luiz Mesquita brincou com a situação nas redes sociais, dizendo que deu um “cascudo” em Nego do Borel. Quem também se confrontou no ringue neste sábado foi Acelino Popó Freitas e o argentino Jorge El Chino, que ganhou os holofotes nos últimos dias ao doar uma Kombi para um trabalhador que teve material apreendido por agentes de segurança. Popó saiu vitorioso da disputa.