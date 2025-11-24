Luta de Hebert Conceição contra Paul Kroll é antecipada

- Foto: Luis Robayo | AFP

A próxima luta do baiano Hebert Conceição, que estava marcada para o dia 19 de dezembro, foi antecipada. Agora, o baiano enfrentará o norte-americano Paul Kroll em 18 de dezembro, no card da ProBox TV.

O confronto será no War Memorial Auditorium, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA. Para o duelo, o pugilista segue uma preparação intensa, em um training camp de 90 dias na Califórnia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O lutador treina ao lado de Anderson Silva, que subirá ao ringue no dia seguinte. A equipe conta ainda com o técnico Luiz Dórea, com treinos de simulação de alto rendimento com Júnior Demolidor e Robson Conceição.

Histórico de Hebert Conceição

Hebert Conceição chega à disputa invicto. Com nove vitórias, o brasileiro tem cinco nocautes e vive a melhor fase da carreira profissional.

No ranking da Associação Mundial de Boxe (WBA), o pugilista ocupa a 10ª posição na categoria dos super-médios (76,2 kg). Já no Conselho Mundial de Boxe (WBC), ele fica em 22º lugar, na mesma categoria.

Para o duelo, ele vai embalado pela vitória conquistada na segunda edição do Spaten Fight Night, em São Paulo. Na ocasião, Conceição derrotou Yamaguchi Falcão.

O adversário

O norte-americano Paul Kroll também chega à disputa sem derrotas na carreira. Até o momento, ele acumula dois empates e saiu do ringue vitorioso doze vezes, sendo oito por nocaute.

