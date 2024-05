Lyon vence PSG e enfrenta o Barcelona na final da Champions feminina | A TARDE

Octacampeão continental, o Lyon classificou a mais uma final da Champions League feminina ao vencer o PSG por um agregado de 5x3, neste domingo, 28. Assim, enfrentarão o Barcelona, atual detentor do título, na grande decisão, que ocorre no dia 25 de maio, em Bilbao, na Espanha.

Jogando no Parque dos Príncipes, a equipe visitante abriu o placar aos 3 minutos, com Selma Bacha, mas viu a equipe da capital francesa empatar ainda na primeira etapa, com Tabitha Chawinga. Já no segundo tempo, quando o confronto se desenhava para o empate, as Leoas voltaram a balançar as redes, desta vez com Melchie Dumonay.

Leia também:

Sesi Bauru bate Campinas e conquista o bicampeonato da Superliga

Bahia goleia Doce Mel em confronto baiano na Série A2 do Brasileirão

No último sábado, 28, as jogadoras do Barça conseguiram a remontada contra o Chelsea no Stamford Bridge, em Londres. No primeiro confronto, as inglesas saíram com o resultado de 1x0, mas viram as adversárias conseguirem a classificação ao marcarem dois gols. Aitana Bonmatí, atual melhor jogadora do mundo, e Fridolina Rolfo marcaram.

As finalistas já se enfrentaram na final em duas ocasiões, nos anos de 2019 e 2022, quando o Lyon se consagrou campeão nas duas vezes. Agora, o Barcelona, que disputará a sua quarta final em cinco anos, buscará a revanche contra as francesas, que só perderam uma final na história da competição, no ano de 2010, contra o Turbine Potsdam, nos pênaltis.