MERCADO DA BOLA
Mais que Mbappé e Yamal: Vini Jr terá o maior salário da La Liga
Craque brasileiro supera estrelas mundiais como Mbappé e Lamine Yamal no ranking
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
Em mais um passo dado como protagonista do Real Madrid, Vinícius Jr assumirá o posto de jogador mais bem pago da Espanha a partir da temporada de 2027, passando craques como Kylian Mbappé, Raphinha, Lamine Yamal e Jude Bellingham.
O novo vínculo de Vinícius Júnior com o Real Madrid é válido a partir da próxima temporada e contará com o acréscimo de 2 milhões de euros aos vencimentos do camisa 7.
Salário de Vinícius Jr
Segundo o jornal L'Équipe, o atual salário bruto de Vinícius Jr. no Real Madrid é de 2,6 milhões de euros mensais. Com o novo contrato, o jogador passará a receber anualmente o valor de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões).
Ainda segundo o L’Équipe, Vinícius dividia o mesmo salário fixo de Mbappé, dupla de ataque no Real Madrid e também no topo do ranking dos salários de La Liga.
Leia Também:
Maiores salários da Espanha
- Vinicius Jr / Kylian Mbappé (Real Madrid) - 2,67 milhões de euros;
- David Alaba (Real Madrid) - 1,88 milhões de euros;
- Robert Lewandowski (Barcelona) - 1,73 milhões de euros;
- Jude Bellingham (Real Madrid) e Jan Oblak (Atlético de Madrid) - 1,67 milhões de euros
Ao todo, somando vencimentos além do salário oferecido pelo clube, como gatilhos de contrato. Mbappé ainda é o jogador com maior pagamento na Espanha.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes