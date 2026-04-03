Mais que Mbappé e Yamal: Vini Jr terá o maior salário da La Liga

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Vinícius Jr em campo pela Seleção Brasileira - Foto: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em mais um passo dado como protagonista do Real Madrid, Vinícius Jr assumirá o posto de jogador mais bem pago da Espanha a partir da temporada de 2027, passando craques como Kylian Mbappé, Raphinha, Lamine Yamal e Jude Bellingham.

O novo vínculo de Vinícius Júnior com o Real Madrid é válido a partir da próxima temporada e contará com o acréscimo de 2 milhões de euros aos vencimentos do camisa 7.

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Salário de Vinícius Jr

Segundo o jornal L'Équipe, o atual salário bruto de Vinícius Jr. no Real Madrid é de 2,6 milhões de euros mensais. Com o novo contrato, o jogador passará a receber anualmente o valor de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões).

Ainda segundo o L’Équipe, Vinícius dividia o mesmo salário fixo de Mbappé, dupla de ataque no Real Madrid e também no topo do ranking dos salários de La Liga.

Maiores salários da Espanha

Vinicius Jr / Kylian Mbappé (Real Madrid) - 2,67 milhões de euros; David Alaba (Real Madrid) - 1,88 milhões de euros; Robert Lewandowski (Barcelona) - 1,73 milhões de euros; Jude Bellingham (Real Madrid) e Jan Oblak (Atlético de Madrid) - 1,67 milhões de euros

Ao todo, somando vencimentos além do salário oferecido pelo clube, como gatilhos de contrato. Mbappé ainda é o jogador com maior pagamento na Espanha.