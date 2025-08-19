Menu
ADEUS!

Mais um! Goleiro deixa o Bahia e se despede do clube nas redes sociais

Jogador agradeceu ao Tricolor e não pertence mais ao time baiano

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

19/08/2025 - 21:30 h
Jogadores do Bahia
Jogadores do Bahia -

Revelado nas categorias de base do Bahia, o goleiro Gabriel Souza se despediu do Tricolor pelas redes sociais na tarde desta terça-feira, 19. O jogador de 21 anos viu seu contrato com o Esquadrão de Aço se encerrar no dia 31 de julho deste ano, não teve vínculo renovado e não pertence mais ao clube baiano.

Apesar de ser apontado como uma das principais promessas das divisões de base do Bahia desde quando defendia o time sub-17, o atleta teve dificuldades para conseguir espaço no time principal e disputou apenas três partidas profissionalmente vestindo azul, vermelho e branco — quando a equipe sub-20 entrou em campo pelas primeiras rodadas do Campeonato Baiano no início desta temporada.

Gabriel Souza, goleiro do Bahia
Gabriel Souza, goleiro do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em 2022, Gabriel chegou a ser emprestado ao Portimonense, de Portugal, onde fez 16 partidas pelo time sub-23 na Liga Revelação. Na base tricolor, o goleiro ainda conquistou um Campeonato Baiano sub-17, dois sub-20 e, como atuou pela modalidade profissional neste ano, também é considerado campeão do torneio.

Confira o pronunciamento do jogador:

"Obrigado, ESPORTE CLUBE BAHIA!

Hoje me despeço desse clube gigante, com profissionais incríveis. Foram 7 anos de muito aprendizado, crescimento profissional e pessoal.

Agradeço a Deus todos os dias pelo tempo passado no @ecbahia. Do tio que nos recebe na entrada do CT, até ao presidente do clube, grato a todos por tudo e por tanto, sem vocês, nada seria possível no meu crescimento. Cheguei aqui como um menino, cheio de sonhos e hoje saio daqui como um homem com muita felicidades por tudo que conquistei pelo clube.

Levarei o clube e as pessoas que fizeram parte da minha caminhada nesses 7 anos pelo resto da minha vida. Sempre estarão em minhas orações, em forma de gratidão pelo clube.

Campeão em todas categorias de base, até ao profissional. Saio realizado e grato por tudo. OBRIGADO ESPORTE CLUBE BAHIA!

BORA BAHÊA".

Ver todas

