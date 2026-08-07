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ESPORTES

Man City recusa proposta de R$ 352 milhões por craque da Copa

Clube espanhol ainda mantém otimismo pela contratação

João Grassi
Por
Rodri
Rodri - Foto: ODD ANDERSEN | AFP

O Manchester City rejeitou a primeira investida do Barcelona por Rodri, um dos principais alvos do clube catalão na atual janela de transferências. De acordo com a Sky Sports, da Inglaterra, a proposta foi de 50 milhões de euros (R$ 294 milhões), além de 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) em bônus, prontamente recusada pelos ingleses.

A pedida do City gira em torno de 65 milhões de euros (R$ 382 milhões) para liberar o volante, eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo. Mesmo diante da negativa inicial, o Barcelona mantém otimismo e trata a possível negociação como uma oportunidade de mercado difícil de se repetir.

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Para viabilizar a contratação, a diretoria blaugrana trabalha com a oferta de um contrato de quatro anos, estratégia que permitiria diluir os custos e adequar o salário do atleta às exigências do Fair Play Financeiro de LaLiga. Aos 30 anos, Rodri tem contrato com o City até junho de 2027.

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Em alta e procurado pelo Real Madrid

Nos bastidores, Rodri chegou a avançar em conversas com o Real Madrid nas últimas semanas. No entanto, o Barcelona entrou de vez na disputa na quinta-feira (6), ao alinhar termos pessoais com o jogador.

O entrave agora é exclusivamente financeiro: alcançar os valores exigidos pelo Manchester City para fechar o negócio.

Em alta no mercado após grande atuação na Copa do Mundo, o meio-campista entra em seu último ano de vínculo com o clube inglês, que tenta a renovação.

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