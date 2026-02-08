PREMIER LEAGUE
Manchester City vira sobre o Liverpool e segue na caça ao Arsenal
Com gols de Bernardo Silva e Haaland no fim, equipe de Guardiola vence por 2 a 1 e mantém disputa pelo título inglês aberta
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
O Manchester City mostrou força mental e poder de reação para sair de Anfield com três pontos importantes neste domingo. Em um confronto marcado por intensidade, polêmica e emoção até o apito final, a equipe de Pep Guardiola venceu o Liverpool por 2 a 1, de virada, e seguiu firme na perseguição ao Arsenal na corrida pelo título da Premier League.
O duelo ganhou contornos dramáticos no segundo tempo. Empurrado pela torcida, o Liverpool abriu o placar com um golaço de falta de Szoboszlai, incendiando o estádio. A resposta do City, porém, veio nos minutos finais. Com mais controle emocional e aproveitando o desgaste do rival, Bernardo Silva deixou tudo igual antes de Haaland confirmar a virada e silenciar Anfield.
Leia Também:
Além dos gols, a partida também foi marcada por lances decisivos. Um gol de Cherki acabou anulado, gerando reclamações, e Szoboszlai, que havia sido protagonista ao marcar, terminou expulso na reta final do confronto, complicando ainda mais a tentativa de reação dos Reds.
Com o resultado, o Manchester City chegou aos 50 pontos e manteve a diferença para o Arsenal, líder da competição, que soma 56 após vencer o Sunderland no sábado. Já o Liverpool segue com 39 pontos e ocupa a sexta posição na tabela, vendo a distância para o topo aumentar.
As duas equipes voltam a campo pela Premier League na próxima quarta-feira. O City terá pela frente o Fulham, em casa, às 16h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Liverpool visita o Sunderland, às 17h15, em busca de recuperação após o revés diante de sua torcida.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes