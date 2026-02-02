Menu
ESPORTES

Maratour Mangue Seco abre Circuito 2026 com recorde de atletas e pódio definido

Etapa inédita reuniu mais de 150 competidores no litoral norte baiano

Redação

Por Redação

02/02/2026 - 9:58 h

Imagem ilustrativa da imagem Maratour Mangue Seco abre Circuito 2026 com recorde de atletas e pódio definido
-

As águas de Mangue Seco foram palco de um espetáculo de superação e esporte no último sábado, 31 de janeiro. A estreia da Maratour Mangue Seco abriu oficialmente o Circuito Maratour 2026, consolidando a etapa inédita com sucesso absoluto e recorde de participação, reunindo mais de 150 atletas de diversas regiões do país.

O evento, realizado no município de Jandaíra, não apenas testou o fôlego dos competidores, mas também impulsionou o turismo esportivo e a economia local, destacando as belezas naturais da região.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os campeões das águas

As disputas foram acirradas em todas as distâncias. Na prova principal de 3km, a experiência prevaleceu:

  • Campeão Geral Masculino: Jardiel Luquine
  • Campeã Geral Feminina: Sinara Pazos

Já na prova Sprint de 1.500m, o pódio foi conquistado por:

  • Campeã Geral Feminina: Larissa Lima
  • Campeão Geral Masculino: Cleiton de Jesus

Além das provas de longa distância, o evento contou com trajetos de 750m (voltados para Kids, adultos e iniciantes) e 250m (exclusiva para o público Kids), reforçando o caráter inclusivo e formativo da competição.

Leia Também:

"Não é impossível sonhar": Ceni avalia títulos nacionais para o Bahia em 2026
Vitória fecha com promessa argentina para reforço em 2026
Invicto: Bahia supera marca de 1976 e atinge feito único entre clubes da Série A

A Secretária Municipal de Turismo, Jealva Ávila, comemorou o impacto positivo do evento para o território. "A Maratour Mangue Seco marcou nosso destino no calendário do turismo esportivo da Bahia. Eventos como esse reforçam a importância do esporte como ferramenta de promoção do turismo sustentável, valorizando nossa gente e nossas paisagens", destacou.

Imagem ilustrativa da imagem Maratour Mangue Seco abre Circuito 2026 com recorde de atletas e pódio definido
| Foto: Divulgação

A organização, assinada pela Ambiance Esporte sob o comando de Bruno Riella, foi elogiada pela estrutura oferecida aos mais de 160 inscritos finais. A iniciativa contou com o patrocínio da Setur-BA e apoio estratégico da Prefeitura de Jandaíra e do Grupo A TARDE.

x