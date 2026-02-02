ESPORTES
Maratour Mangue Seco abre Circuito 2026 com recorde de atletas e pódio definido
Etapa inédita reuniu mais de 150 competidores no litoral norte baiano
Por Redação
As águas de Mangue Seco foram palco de um espetáculo de superação e esporte no último sábado, 31 de janeiro. A estreia da Maratour Mangue Seco abriu oficialmente o Circuito Maratour 2026, consolidando a etapa inédita com sucesso absoluto e recorde de participação, reunindo mais de 150 atletas de diversas regiões do país.
O evento, realizado no município de Jandaíra, não apenas testou o fôlego dos competidores, mas também impulsionou o turismo esportivo e a economia local, destacando as belezas naturais da região.
Os campeões das águas
As disputas foram acirradas em todas as distâncias. Na prova principal de 3km, a experiência prevaleceu:
- Campeão Geral Masculino: Jardiel Luquine
- Campeã Geral Feminina: Sinara Pazos
Já na prova Sprint de 1.500m, o pódio foi conquistado por:
- Campeã Geral Feminina: Larissa Lima
- Campeão Geral Masculino: Cleiton de Jesus
Além das provas de longa distância, o evento contou com trajetos de 750m (voltados para Kids, adultos e iniciantes) e 250m (exclusiva para o público Kids), reforçando o caráter inclusivo e formativo da competição.
A Secretária Municipal de Turismo, Jealva Ávila, comemorou o impacto positivo do evento para o território. "A Maratour Mangue Seco marcou nosso destino no calendário do turismo esportivo da Bahia. Eventos como esse reforçam a importância do esporte como ferramenta de promoção do turismo sustentável, valorizando nossa gente e nossas paisagens", destacou.
A organização, assinada pela Ambiance Esporte sob o comando de Bruno Riella, foi elogiada pela estrutura oferecida aos mais de 160 inscritos finais. A iniciativa contou com o patrocínio da Setur-BA e apoio estratégico da Prefeitura de Jandaíra e do Grupo A TARDE.
