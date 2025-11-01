LESIONADO?
Matheuzinho se pronuncia após sair sentindo o joelho contra o Cruzeiro
O atacante foi substituído por Kike Saverio no início do segundo tempo neste sábado, 1º
Por Marina Branco
Além de perder para o Cruzeiro e deixar passar a chance de deixar a zona de rebaixamento, o torcedor do Vitória se angustia por outro motivo neste sábado, 1º - a lesão de Matheuzinho.
Atacante e figura muito presente no time e na partida pela 31ª rodada do Brasileirão no Mineirão, Matheuzinho se machucou no final do primeiro tempo, que terminou com ele sendo atendido em campo.
Na segunda etapa, o jogador voltou a campo, mas saiu com apenas 11 minutos de segundo tempo ao ser substituído por Kike Saverio na primeira chance recebida pelo equatoriano no time de Jair Ventura.
Após o apito final que terminou o jogo em 3 a 1, o jogador reconheceu o bom desempenho do time nos primeiros 45 minutos, mas lamentou o resultado. "Derrota que dói demais porque jogamos bem no primeiro tempo. É erguer a cabeça e vamos para o próximo", afirmou o camisa rubro-negro.
Matheuzinho também explicou o motivo de ter deixado o campo logo no início da segunda etapa: "Tomei um 'tostãozinho' no joelho, fui até onde eu consegui, mas não deu", completou.
Agora, o Vitória segue na luta para sair da zona de rebaixamento, com 31 pontos, restando sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.
