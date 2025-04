Mbappé faz entrada dura e quase quebra perna de adversário; assista

Mbappé durante partida contra o Deportivo Alavés pelo Campeonato Espanhol - Foto: Ander Gillenea | AFP

Apesar da vitória do Real Madrid neste domingo, 13, por 1 a 0 contra o Alavés, a partida não ficou marcada apenas pelos três pontos garantidos. Isso porque o atacante Mbappé fez uma falta dura e acabou sendo expulso na 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Essa foi o quinto cartão da carreira do francês e a primeira atuando no clube espanhol. Ele não era expulso desde 2019. O jogador pediu desculpas a Blanco ainda no vestiário do Alavés. Ele também fez o mesmo com os companheiros do Real Madrid, que sofreram por ter que jogar com um homem a menos durante uma hora, praticamente.

"Foi uma entrada forte. Falei com o Kylian, ele pediu desculpas, e não há nenhum problema. São ações que podem acontecer no futebol", disse Blanco, na zona mista. Com a vitória, o Real Madrid está a quatro pontos do líder Barcelona no Campeonato Espanhol.