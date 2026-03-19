Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Mbappé volta e França define lista para amistoso contra o Brasil; veja nomes

Recuperado, Mbappé reforça França em amistoso contra o Brasil e confronto diante da Colômbia

Luan Julião

Por Luan Julião

19/03/2026 - 14:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé -

A Seleção Francesa anunciou, nesta quinta-feira, a relação de jogadores convocados para os compromissos da Data Fifa de março. Entre os destaques está o retorno de Kylian Mbappé, que volta a ser opção após se recuperar de uma lesão no joelho.

A equipe comandada por Didier Deschamps terá dois amistosos pela frente nos Estados Unidos. O primeiro será contra a Seleção Brasileira, no dia 26, seguido por um confronto diante da Seleção Colombiana, no dia 29. Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo FIFA de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Mbappé volta a ser convocado após um período afastado por problemas físicos. O atacante havia sofrido uma lesão no joelho esquerdo ainda em dezembro e ficou fora de diversas partidas do Real Madrid. Seu retorno aos gramados ocorreu na última terça-feira, quando entrou no segundo tempo da vitória sobre o Manchester City, pela Liga dos Campeões da UEFA.

Antes disso, a última atuação do jogador havia sido em 21 de fevereiro, na derrota por 2 a 1 para o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Durante o período de recuperação, ele desfalcou a equipe em jogos contra Benfica, Getafe, Celta de Vigo e Elche, além do primeiro confronto diante do City.

Leia Também:

Lionel Messi marca pelo Inter Miami e chega a 900 gols na carreira
Substituído no intervalo, entenda situação de Willian José no Bahia
Vitória reencontra ex-ídolo em duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

A convocação reúne nomes de diferentes ligas europeias e mantém a base do elenco que vem sendo utilizado por Deschamps.

Convocados da França:

Goleiros

  • Lucas Chevalier (PSG)
  • Mike Maignan (Milan)
  • Brice Samba (Rennes)

Defensores

  • Lucas Digne (Aston Villa)
  • Malo Gusto (Chelsea)
  • Lucas Hernandez (PSG)
  • Théo Hernandez (Al-Hilal)
  • Pierre Kalulu (Juventus)
  • Ibrahima Konaté (Liverpool)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

Meio-campistas

  • Eduardo Camavinga (Real Madrid)
  • N’Golo Kanté (Fenerbahçe)
  • Manu Koné (Roma)
  • Adrien Rabiot (Milan)
  • Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG)

Atacantes

  • Maghnes Akliouche (Monaco)
  • Rayan Cherki (Manchester City)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Desiré Doué (PSG)
  • Hugo Ekitike (Liverpool)
  • Randal Kolo Muani (Tottenham)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Marcus Thuram (Inter de Milão)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Mundo 2026 Data fifa Kylian Mbappé Seleção Brasil 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kylian Mbappé
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Kylian Mbappé
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Kylian Mbappé
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Kylian Mbappé
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x