Mbappé volta e França define lista para amistoso contra o Brasil; veja nomes

Kylian Mbappé - Foto: AFP

A Seleção Francesa anunciou, nesta quinta-feira, a relação de jogadores convocados para os compromissos da Data Fifa de março. Entre os destaques está o retorno de Kylian Mbappé, que volta a ser opção após se recuperar de uma lesão no joelho.

A equipe comandada por Didier Deschamps terá dois amistosos pela frente nos Estados Unidos. O primeiro será contra a Seleção Brasileira, no dia 26, seguido por um confronto diante da Seleção Colombiana, no dia 29. Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo FIFA de 2026.

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Mbappé volta a ser convocado após um período afastado por problemas físicos. O atacante havia sofrido uma lesão no joelho esquerdo ainda em dezembro e ficou fora de diversas partidas do Real Madrid. Seu retorno aos gramados ocorreu na última terça-feira, quando entrou no segundo tempo da vitória sobre o Manchester City, pela Liga dos Campeões da UEFA.

Antes disso, a última atuação do jogador havia sido em 21 de fevereiro, na derrota por 2 a 1 para o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Durante o período de recuperação, ele desfalcou a equipe em jogos contra Benfica, Getafe, Celta de Vigo e Elche, além do primeiro confronto diante do City.

A convocação reúne nomes de diferentes ligas europeias e mantém a base do elenco que vem sendo utilizado por Deschamps.

Convocados da França:

Goleiros

Lucas Chevalier (PSG)

Mike Maignan (Milan)

Brice Samba (Rennes)

Defensores

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernandez (PSG)

Théo Hernandez (Al-Hilal)

Pierre Kalulu (Juventus)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

Meio-campistas

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

N’Golo Kanté (Fenerbahçe)

Manu Koné (Roma)

Adrien Rabiot (Milan)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Atacantes