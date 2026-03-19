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Mbappé volta e França define lista para amistoso contra o Brasil; veja nomes
Recuperado, Mbappé reforça França em amistoso contra o Brasil e confronto diante da Colômbia
Por Luan Julião
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A Seleção Francesa anunciou, nesta quinta-feira, a relação de jogadores convocados para os compromissos da Data Fifa de março. Entre os destaques está o retorno de Kylian Mbappé, que volta a ser opção após se recuperar de uma lesão no joelho.
A equipe comandada por Didier Deschamps terá dois amistosos pela frente nos Estados Unidos. O primeiro será contra a Seleção Brasileira, no dia 26, seguido por um confronto diante da Seleção Colombiana, no dia 29. Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo FIFA de 2026.
Mbappé volta a ser convocado após um período afastado por problemas físicos. O atacante havia sofrido uma lesão no joelho esquerdo ainda em dezembro e ficou fora de diversas partidas do Real Madrid. Seu retorno aos gramados ocorreu na última terça-feira, quando entrou no segundo tempo da vitória sobre o Manchester City, pela Liga dos Campeões da UEFA.
Antes disso, a última atuação do jogador havia sido em 21 de fevereiro, na derrota por 2 a 1 para o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Durante o período de recuperação, ele desfalcou a equipe em jogos contra Benfica, Getafe, Celta de Vigo e Elche, além do primeiro confronto diante do City.
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A convocação reúne nomes de diferentes ligas europeias e mantém a base do elenco que vem sendo utilizado por Deschamps.
Convocados da França:
Goleiros
- Lucas Chevalier (PSG)
- Mike Maignan (Milan)
- Brice Samba (Rennes)
Defensores
- Lucas Digne (Aston Villa)
- Malo Gusto (Chelsea)
- Lucas Hernandez (PSG)
- Théo Hernandez (Al-Hilal)
- Pierre Kalulu (Juventus)
- Ibrahima Konaté (Liverpool)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
Meio-campistas
- Eduardo Camavinga (Real Madrid)
- N’Golo Kanté (Fenerbahçe)
- Manu Koné (Roma)
- Adrien Rabiot (Milan)
- Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
Atacantes
- Maghnes Akliouche (Monaco)
- Rayan Cherki (Manchester City)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Desiré Doué (PSG)
- Hugo Ekitike (Liverpool)
- Randal Kolo Muani (Tottenham)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Marcus Thuram (Inter de Milão)
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