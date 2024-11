Medalhista olímpica na vela é eleita vice-prefeita no segundo turno

Isabel Swan (PV) e Rodrigo Neves (PDT) - Foto: Reprodução/Instagram/isabelmswan

Neste domingo, 27, a medalhista olímpica de vela Isabel Swan foi eleita vice-prefeita de Niterói, no Rio de Janeiro, ao lado do prefeito reeleito Rodrigo Neves (PDT). A chapa venceu o candidato bolsonarista Carlos Jordy com 57,2% dos votos válidos, garantindo um retorno de Neves ao comando da prefeitura após quatro anos fora do cargo.

Isabel Swan, que ganhou notoriedade ao conquistar a medalha de bronze na Classe 470 nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, começou sua trajetória no esporte aos oito anos, inspirada por sua tia Cláudia Swan de Freitas, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1991 e competidora nas Olimpíadas de 1992.

Leia mais:

>> Bola de Ouro 2024: onde assistir e horário da premiação

>> Manchester United demite técnico neerlandês Erik ten Hag

>> Saiba como é feita a votação da Bola de Ouro

Swan estreou em torneios internacionais em 1998 e, ao longo dos anos, se destacou não apenas nas competições, mas também como defensora do esporte brasileiro. Em 2016, atuou como embaixadora da candidatura do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos. Em 2021, foi contratada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como coordenadora da área “Mulher no Esporte”, um setor dedicado ao desenvolvimento de iniciativas voltadas para as mulheres no esporte nacional.

Durante sua gestão, o Brasil alcançou recordes históricos de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2023, onde as atletas femininas conquistaram mais medalhas que os atletas masculinos pela primeira vez. No entanto, em um revés, Swan foi demitida do cargo no mesmo ano.

Com formação em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pós-graduação em Gestão de Projetos pelo Ibmec-RJ, Isabel Swan está programada para assumir oficialmente o cargo de vice-prefeita no dia 1º de janeiro de 2025, trazendo sua experiência e visão esportiva para a política de Niterói.