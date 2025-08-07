Meia destaque das divisões de base tem vínculo ampliado com o Vitória

O meia Lucas Lohan é uma das promessas das divisões de base do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória acertou a renovação do empréstimo do meia-atacante Lucas Lohan, de 19 anos, junto ao Grêmio Audax-SP. O novo vínculo com o jogador, destaque nas categorias de base rubro-negra, agora é válido até o fim de 2026 e inclui cláusula de opção de compra para o Leão da Barra.

Na temporada, Lohan soma oito gols em 18 partidas e vem sendo monitorado de perto pela comissão técnica do elenco profissional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



Ele já foi relacionado para os confrontos contra Cruzeiro e Mirassol pelo Brasileirão e Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Recentemente, Lohan foi convocado pelo técnico Rodrigo Chagas para disputar a Copa do Nordeste Sub-20, onde o Vitória empatou com o Cruzeiro-PB na última quarta-feira, 6. Ele iniciou o confronto na Paraíba na condição de titular.