PROMESSA

Meia destaque das divisões de base tem vínculo ampliado com o Vitória

Jovem jogador vem sendo observado pela comissão técnica principal

Por Marcello Góis

07/08/2025 - 7:58 h
O meia Lucas Lohan é uma das promessas das divisões de base do Vitória -

O Vitória acertou a renovação do empréstimo do meia-atacante Lucas Lohan, de 19 anos, junto ao Grêmio Audax-SP. O novo vínculo com o jogador, destaque nas categorias de base rubro-negra, agora é válido até o fim de 2026 e inclui cláusula de opção de compra para o Leão da Barra.

Na temporada, Lohan soma oito gols em 18 partidas e vem sendo monitorado de perto pela comissão técnica do elenco profissional.

Ele já foi relacionado para os confrontos contra Cruzeiro e Mirassol pelo Brasileirão e Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Recentemente, Lohan foi convocado pelo técnico Rodrigo Chagas para disputar a Copa do Nordeste Sub-20, onde o Vitória empatou com o Cruzeiro-PB na última quarta-feira, 6. Ele iniciou o confronto na Paraíba na condição de titular.

