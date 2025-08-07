PROMESSA
Meia destaque das divisões de base tem vínculo ampliado com o Vitória
Jovem jogador vem sendo observado pela comissão técnica principal
Por Marcello Góis
O Vitória acertou a renovação do empréstimo do meia-atacante Lucas Lohan, de 19 anos, junto ao Grêmio Audax-SP. O novo vínculo com o jogador, destaque nas categorias de base rubro-negra, agora é válido até o fim de 2026 e inclui cláusula de opção de compra para o Leão da Barra.
Na temporada, Lohan soma oito gols em 18 partidas e vem sendo monitorado de perto pela comissão técnica do elenco profissional.
Leia Também:
Ele já foi relacionado para os confrontos contra Cruzeiro e Mirassol pelo Brasileirão e Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.
Recentemente, Lohan foi convocado pelo técnico Rodrigo Chagas para disputar a Copa do Nordeste Sub-20, onde o Vitória empatou com o Cruzeiro-PB na última quarta-feira, 6. Ele iniciou o confronto na Paraíba na condição de titular.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes