HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Meia que defendeu o Brasil na Copa do Mundo é anunciado por time da Série A

Com passagens por Bayern e Al-Nassr, experiente volante assina até o fim de 2026 e assume a camisa 14

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

23/01/2026 - 13:46 h
Luiz Gustavo em campo pelo São Paulo
Luiz Gustavo em campo pelo São Paulo -

O Athlético Paranaense se movimentou no mercado em busca de volantes, para a ocupação da vaga, o clube anunciou o volante Luiz Gustavo, que estava no São Paulo desde a temporada de 2024.

O experiente volante chega na equipe do Athletico Paranaense para disputar o Campeonato estadual e o Campeonato Brasileiro de 2026, e tem contrato até o fim da temporada.

Na apresentação, o jogador explica que analisou o projeto e entendeu que é o que ele precisa para o momento atual de sua carreira

“Analisando com minha família, vi que era um projeto que faz sentido para o que eu preciso, para o que eu quero neste ano. É um clube estruturado, com um plano claro. Estou muito feliz e muito ansioso para que a gente possa fazer um ano excelente”, disse o jogador, que vai vestir a camisa 14.

Passagem pela Seleção Brasileira

O jogador acumula convocações para Copa das Confederações e Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, em 2013 e 2014, respectivamente.

O jogador atuou como titular em 6 dos 7 jogos que o Brasil fez pela Copa do Mundo de 2014. Luiz Gustavo também esteve presente no fatídico 7x1 diante da Seleção da Alemanha.

Pela Copa das Confederações, que o Brasil foi campeão, também em solo brasileiro, o jogador foi titular em todas as partidas pela competição.

Carreira fora do Brasil

Luiz Gustavo estava atuando fora do solo brasileiro desde de 2007, após deixar o CRB e assinar com o Hoffenheim, da Alemanha. Em seguida foi parao gifante Bayern de Munique, onde permaneceu por três temporadas. O volante também atuou por Wolfsburg por mais 4 anos.

Fora da Alemanha, Luis Gustavo atuou em solo francês, jogando pela equipe do Marseille, entre os anos de 2017 e 2019, jogando 97 partidas, com 10 gols marcados e uma 1 assistência.

Depois foi para a Turquia, defender as cores do Fenerbahçe, onde esteve entre os anos de 2019 a 2022, com 97 partidas, onde fez 5 gols e distribuiu 3 assistências.

Por fim, o jogador atuou em solo árabe antes do retorno para o Brasil, jogando 32 partidas pelo Al-Nassr, com 5 gols marcados e 4 assistências feitas.

