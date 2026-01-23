Torcedor é banido após atos racistas contra ex-Flamengo na Inglaterra

Rodrigo Muniz pelo Fulham - Foto: Reprodução / X

Um torcedor do Liverpool foi condenado pela Justiça da Inglaterra após cometer atos racistas contra o jogador brasileiro, Rodrigo Muniz, revelado no Flamengo. O torcedor está proibido de frequentar estádios na Inglaterra por três anos e terá que cumprir 150 horas de trabalho comunitário, sem direito a remuneração.

O ato aconteceu em dezembro de 2024, quando o torcedor enviou mensagens racistas a Rodrigo Muniz por meio das redes sociais, após o empate de 2 a 2 do Liverpool contra o Fulham. No duelo, o jogador foi o autor de um dos gols da equipe do sudoeste de Londres, contra o Liverpool.

O Fulham publicou um comunicado oficial nas redes sociais, dizendo que o jogador Rodrigo Muniz e o clube agradecem ao “trabalho de apoio da Premier League, a Unidade de Polícia do Futebol no Reino Unido e das polícias de Cumbria e Região Metropolitana desde o momento em que o abuso racial foi reportado na temporada anterior”.

Following the sentencing of a 25-year-old man who sent online racist abuse to Rodrigo Muniz, we would like to place on record our thanks to the Premier League, UK Football Policing Unit, Cumbria Police and the Metropolitan Police. — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 22, 2026

O jogador, revelado pelo Flamengo, está no Fulham desde 2021. Ele foi emprestado para a equipe do Middlesbrough e retornou para o Fulham em 2023. O atacante acumula 27 gols em pouco mais de 100 jogos.

Rodrigo Muniz no Flamengo

O jogador iniciou sua trajetória profissional no Coritiba, após ser emprestado pelo time carioca em 2020. Naquela temporada o jogador atuou por 6 jogos e marcou apenas 1 gol. Em termos de títulos, o jogador acumula três pelo Flamengo e um pelo Fulham.

Flamengo

Campeonato Brasileiro: 2020

Campeonato Carioca: 2020

Supercopa do Brasil: 2021

Fulham