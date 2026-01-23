Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RACISMO NO FUTEBOL

Torcedor é banido após atos racistas contra ex-Flamengo na Inglaterra

Harry Brown foi banido dos estádios por 3 anos e prestará serviço comunitário após ataques ao ex-atacante do Flamengo

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

23/01/2026 - 12:35 h
Rodrigo Muniz pelo Fulham
Rodrigo Muniz pelo Fulham -

Um torcedor do Liverpool foi condenado pela Justiça da Inglaterra após cometer atos racistas contra o jogador brasileiro, Rodrigo Muniz, revelado no Flamengo. O torcedor está proibido de frequentar estádios na Inglaterra por três anos e terá que cumprir 150 horas de trabalho comunitário, sem direito a remuneração.

O ato aconteceu em dezembro de 2024, quando o torcedor enviou mensagens racistas a Rodrigo Muniz por meio das redes sociais, após o empate de 2 a 2 do Liverpool contra o Fulham. No duelo, o jogador foi o autor de um dos gols da equipe do sudoeste de Londres, contra o Liverpool.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Fulham publicou um comunicado oficial nas redes sociais, dizendo que o jogador Rodrigo Muniz e o clube agradecem ao “trabalho de apoio da Premier League, a Unidade de Polícia do Futebol no Reino Unido e das polícias de Cumbria e Região Metropolitana desde o momento em que o abuso racial foi reportado na temporada anterior”.

O jogador, revelado pelo Flamengo, está no Fulham desde 2021. Ele foi emprestado para a equipe do Middlesbrough e retornou para o Fulham em 2023. O atacante acumula 27 gols em pouco mais de 100 jogos.

Leia Também:

Ex-artilheiro do Bahia encerra jejum de 5 meses em gigante da Série A
Messi na Libertadores? Inter Miami sonha com vaga no torneio
Bahia x Vitória: quem venceu mais clássicos entre 2016 e 2026?

Rodrigo Muniz no Flamengo

O jogador iniciou sua trajetória profissional no Coritiba, após ser emprestado pelo time carioca em 2020. Naquela temporada o jogador atuou por 6 jogos e marcou apenas 1 gol. Em termos de títulos, o jogador acumula três pelo Flamengo e um pelo Fulham.

Flamengo

  • Campeonato Brasileiro: 2020
  • Campeonato Carioca: 2020
  • Supercopa do Brasil: 2021

Fulham

  • Championship 2021/22

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos humanos flamengo Fulham FC futebol inglês liverpool fc racismo Rodrigo Muniz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Muniz pelo Fulham
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Rodrigo Muniz pelo Fulham
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Rodrigo Muniz pelo Fulham
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Rodrigo Muniz pelo Fulham
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x