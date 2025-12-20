Menu
VALORIZARAM

Mercado inflado? Veja quem são os jogadores mais caros do Brasil

Brasileirão 2025 fez atletas valorizarem ainda mais no mercado da bola

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/12/2025 - 12:15 h | Atualizada em 20/12/2025 - 12:31
Flaco López, um dos jogadores mais valiosos do Brasil, em jogo contra o Bahia
Flaco López, um dos jogadores mais valiosos do Brasil, em jogo contra o Bahia

Financeiramente, o futebol brasileiro valorizou ainda mais após o fim do Brasileirão 2025, e alguns jogadores representam o símbolo desse crescimento. Um exemplo é o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, que lidera a lista dos atletas mais valiosos do Brasil com quase o dobro de diferença em relação ao segundo colocado.

O jogador alviverde passou a valer 35 milhões de euros (cerca de R$ 226,6 milhões) após um crescimento de 15 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões) na temporada. Apesar de terminar o ano sem títulos, Vitor Roque marcou 20 gols e seis assistências sob o comando de Abel Ferreira.

O segundo colocado na lista é Rayan, do Vasco, que está avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 161,8 milhões). Com apenas 19 anos, o atacante já é um dos principais destaques do time e buscar liderar o Cruzmaltino até o título da Copa do Brasil, na final deste domingo, 21, contra o Corinthians, no Maracanã.

Rayan, atacante do Vasco
Rayan, atacante do Vasco | Foto: Matheus Lima | Vasco

Mesmo convivendo com irregularidade ao longo do ano, Yuri Alberto segue como um dos nomes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025. O atacante do Corinthians aparece avaliado em 22 milhões de euros (R$ 142,4 milhões) e soma 18 gols na temporada, mantendo-se no topo do ranking de mercado.

Destaque absoluto do Cruzeiro em 2025, Kaio Jorge terminou o Brasileirão como artilheiro, com 21 gols, e foi peça-chave na campanha que recolocou o clube mineiro na disputa por títulos. Seu valor de mercado chegou a 22 milhões de euros (R$ 142,4 milhões), após uma valorização de 5 milhões de euros (R$ 32,4 milhões).

Único não-atacante da lista, Danilo desembarcou no Botafogo já em alta após uma curta experiência no futebol inglês. Avaliado em R$ 142,4 milhões, o volante de 24 anos chegou ao Brasil como uma das contratações mais caras, e surpreendentes, da temporada.

Vivendo um ano bastante produtivo, Flaco López foi um dos atletas que mais valorizaram em 2025. O atacante argentino alcançou a segunda maior valorização do Brasileirão, chegando a 20 milhões de euros (R$ 129,5 milhões), após um salto de 8 milhões de euros (R$ 51,8 milhões). Ao todo, marcou 17 gols somando Campeonato Brasileiro e Libertadores.

Maior investimento da história do Flamengo, Samuel Lino ainda não conseguiu traduzir em desempenho tudo o que se esperava dentro de campo.

Ainda assim, entrou para a história ao marcar o gol do título brasileiro na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará. Avaliado em 20 milhões de euros (R$ 129,5 milhões), o atacante figura entre os dez jogadores mais valiosos em atividade no país.

x