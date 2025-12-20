Mercado inflado? Veja quem são os jogadores mais caros do Brasil

Flaco López, um dos jogadores mais valiosos do Brasil, em jogo contra o Bahia - Foto: Letícia Martins | ECBahia

Financeiramente, o futebol brasileiro valorizou ainda mais após o fim do Brasileirão 2025, e alguns jogadores representam o símbolo desse crescimento. Um exemplo é o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, que lidera a lista dos atletas mais valiosos do Brasil com quase o dobro de diferença em relação ao segundo colocado.

O jogador alviverde passou a valer 35 milhões de euros (cerca de R$ 226,6 milhões) após um crescimento de 15 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões) na temporada. Apesar de terminar o ano sem títulos, Vitor Roque marcou 20 gols e seis assistências sob o comando de Abel Ferreira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O segundo colocado na lista é Rayan, do Vasco, que está avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 161,8 milhões). Com apenas 19 anos, o atacante já é um dos principais destaques do time e buscar liderar o Cruzmaltino até o título da Copa do Brasil, na final deste domingo, 21, contra o Corinthians, no Maracanã.

Rayan, atacante do Vasco | Foto: Matheus Lima | Vasco

Mesmo convivendo com irregularidade ao longo do ano, Yuri Alberto segue como um dos nomes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025. O atacante do Corinthians aparece avaliado em 22 milhões de euros (R$ 142,4 milhões) e soma 18 gols na temporada, mantendo-se no topo do ranking de mercado.

Destaque absoluto do Cruzeiro em 2025, Kaio Jorge terminou o Brasileirão como artilheiro, com 21 gols, e foi peça-chave na campanha que recolocou o clube mineiro na disputa por títulos. Seu valor de mercado chegou a 22 milhões de euros (R$ 142,4 milhões), após uma valorização de 5 milhões de euros (R$ 32,4 milhões).

Único não-atacante da lista, Danilo desembarcou no Botafogo já em alta após uma curta experiência no futebol inglês. Avaliado em R$ 142,4 milhões, o volante de 24 anos chegou ao Brasil como uma das contratações mais caras, e surpreendentes, da temporada.

Vivendo um ano bastante produtivo, Flaco López foi um dos atletas que mais valorizaram em 2025. O atacante argentino alcançou a segunda maior valorização do Brasileirão, chegando a 20 milhões de euros (R$ 129,5 milhões), após um salto de 8 milhões de euros (R$ 51,8 milhões). Ao todo, marcou 17 gols somando Campeonato Brasileiro e Libertadores.

Maior investimento da história do Flamengo, Samuel Lino ainda não conseguiu traduzir em desempenho tudo o que se esperava dentro de campo.

Ainda assim, entrou para a história ao marcar o gol do título brasileiro na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará. Avaliado em 20 milhões de euros (R$ 129,5 milhões), o atacante figura entre os dez jogadores mais valiosos em atividade no país.