Messi fica de fora da convocação do All-Star Game da MLS

Messi pelo Inter Miami - Foto: IRA L. BLACK / AFP

O All-Star Game da Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos, está cada vez mais próximo, e vinha criando expectativa nos fãs em relação aos atletas convocados. Surpreendentemente, um nome muito esperado ficou de fora - Lionel Messi.

Atleta do Inter Miami, o argentino ficou de fora da convocação da organização do evento, juntamente com o espanhol Jordi Alba, do mesmo time. Até o momento, nem o clube da Flórida nem a própria liga americana emitiram declarações oficiais explicando as ausências.

Do lado dos atletas, não é permitido desfalcar o All-Star Game de maneira injustificada, sujeitos a suspensão de uma partida oficial. Uma das razões para não jogar poderia ser o desgaste físico gerado pelo calendário, defendido pelo técnico do Inter Miami, Javier Mascherano.

"Os jogadores estão convocados e eu gostaria que pudessem descansar, mas isso não é um assunto meu", comentou. A temporada intensa concilia a liga com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, disputada nos Estados Unidos, o que tem gerado desgaste no elenco.

Nos últimos 17 jogos do Inter Miami, Messi foi titular absoluto e permaneceu os 90 minutos em campo em todos eles. O All-Star Game, não mais um compromisso na agenda de Messi, acontecerá nesta quarta-feira, 23, às 22h, entre destaques da MLS e do Campeonato Mexicano.