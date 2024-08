Meteoro do Jiu-Jitsu baiano conquista título importante no Rio de Janeiro

Lucas Veloso, campeão brasileiro de Jiu-Jitsu no Grand Slam do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O jovem prodígio do jiu-jitsu, Lucas Fernandes, de apenas 10 anos, sagrou-se campeão brasileiro no Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour 2024-2025, realizada na tarde desta sexta-feira, 19, no Rio de Janeiro. Esta é a etapa mais importante no Brasil da AJP tour (Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro).

Lutando na categoria Boys GI / Infant / Yellow, até 62 kg, o baiano surpreendeu ao derrotar Enzo Martins, que vinha de uma impressionante sequência de 50 vitórias consecutivas, na decisão do torneio. A caminhada até o título contou com duas lutas: semifinal e final. Na preliminar, Luquinhas, como é carinhosamnte chamado pelos companheiros de treino da Academia Six Blades, enfrentou Luiz Sabino.



Lucas, no meio, com Sabino e Enzo | Foto: Divulgação

Em 2023, a jovem promessa do bairro de Mussurunga, em Salvador, já havia conquistado outro grande torneio, quando foi campeão Sul-Smericano pela federação CBJJE, em São Paulo.



Lucas Fernandes acumula outros títulos importantes, como o Sul-Americano CBJJ, Copa Pódio Etapa Bahia, 3 vezes o Brasil Cup, 11 vezes campeão baiano e 2 vezes o Recôncavo Open.

Confira a luta de Luquinhas pela semifinal do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour 2024-2025, no Rio de Janeiro, contra Luiz Sabino:

Luquinhas se inspira em Nicholas Meregali, lutador multicampeão mundial, pan-europeu e brasileiro nas faixas coloridas.