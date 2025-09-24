Menu
ESPORTES
ESPORTES

MMA e Muaythai: combates agitam o Centro de Boxe na Cidade Baixa

Festival de Muaythai, Circuito MVB e Campeonato Baiano de Muaythai 2025 reúnem atletas de diversas cidades da Bahia

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/09/2025 - 1:01 h
O Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia, na Cidade Baixa, recebe neste fim de semana uma série de eventos de luta. Entre sexta-feira, 26, e domingo, 28, acontecerão o Festival de Muaythai, a quinta etapa do Circuito MVB de MMA e a segunda etapa do Campeonato Baiano de Muaythai 2025.

O Festival de Muaythai abre a programação na sexta-feira a partir das 14h, com mais de 80 atletas em exibições abertas ao público. Já o Circuito MVB acontece no sábado, reunindo mais de 60 lutadores e cerca de 250 espectadores, em disputas de MMA organizadas pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA.

No domingo, a segunda etapa do Campeonato Baiano de Muaythai reúne atletas de diversas cidades da Bahia, com combates de alto nível técnico. Para o presidente da Federação de Muaythai Tradicional da Bahia, Ricardo Caldeira, o evento reforça o crescimento da modalidade e a consolidação do esporte no estado.

