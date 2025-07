Morre José Maria Marin, ex-presidente da CBF

José Maria Marin foi presidente da CBF em 2012 - Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin faleceu na madrugada deste domingo, 20. Ele apresentou um mal estar em casa e foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas não resistiu e veio a óbito com 93 anos.

A causa da morte não foi informada publicamente e o velório acontecerá nesta tarde, entre 13h e 16h, na Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, capital paulista.

José comandou a CBF entre 2012 e 2014, assumindo a presidência após a renúncia de Ricardo Teixeira. Ele chegou a batizar o prédio que sedia a Confederação no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, com seu próprio nome em 2014, que foi retirado durante a gestão de seu sucessor, Marco Polo Del Nero.

Condenação e saúde

Em 2015, Marin foi preso na Suíça e ficou detido em Zurique, durante uma operação do FBI contra a corrupção na Fifa. Ele foi transferido para os Estados Unidos e foi condenado, ficando em prisão domiciliar em Nova York, respondendo por ter recebido U$ 6,5 milhões de propina para assinar contratos de direitos comerciais dos campeonatos Copa Libertadores, Copa do Brasil e Copa América.

Porém foi transferido para o Brasil em 2020, devido às suas condições de saúde durante a pandemia causada pela Covid-19, e posteriormente respondeu em liberdade, que foi concedida pela Justiça.

Já em 2023, José sofreu um um acidente vascular cerebral (AVC), ficando com algumas sequelas ao longo da vida.

Momento político

Além de presidir a CBF, José Maria Marin Marin também atuou na política. Ele foi eleito vereador de São Paulo em 1964 e deputado estadual em 1970. Já nos anos 1980, foi vice-governador de Paulo Maluf e assumiu o cargo no governo em 1982, quando Maluf saiu para disputar as eleições.