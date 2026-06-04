Morre Leivinha, ídolo do Palmeiras nos anos 70

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Morreu, nesta quinta-feira, 4, aos 76 anos, o ex-jogador João Leiva, conhecido como Leivinha, um dos maiores ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. A morte ocorreu por consequências de um Alzheimer.

Leivinha fez parte da chamada Segunda Academia do Palmeiras, na década de 1970, um dos maiores esquadrões da história do futebol brasileiro. Meia-atacante, o ex-jogador anotou 108 gols com o Verdão, estando na lista dos 15 maiores artilheiros definitivos do clube.

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Palmeiras lamenta

Em nota, o Palmeiras lamentou a morte de Leivinha, que chegou a disputar a Copa do Mundo de 1974, além de vestir as camisas do São Paulo, Portuguesa e Atlético de Madrid (Espanha).

"Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da Segunda Academia, que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970. Um meia-atacante de toques rápidos e excelente finalização, presente entre os 15 maiores artilheiros da história do clube e entre os cinco que mais foram às redes pelo Verdão em Campeonato Brasileiro. Foram 267 jogos no total, 108 gols anotados e um legado que atravessou gerações", diz a nota.