Morre Tonhão, ídolo do Palmeiras, aos 55 anos

Tonhão, ídolo do Palmeiras - Foto: Divulgação/ @tonhao3oficial

Morreu, na manhã desta terça-feira, o ex-zagueiro Antônio Carlos Costa Gonçalves, conhecido como Tonhão, ídolo do Palmeiras, aos 55 anos. A confirmação do falecimento foi feita através das redes sociais de Jéssica Louzada, filha do ex-jogador. O motivo da morte não foi divulgado.

Tonhão fez história com o Palmeiras na década de 90, onde conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro e o bicampeonato do Paulistão. Com o alviverde, Tonhão fez 161 partidas, com 94 vitórias, 34 empates e 33 derrotas, com quatro gols marcados.

“Com a maior dor que já senti, comunico que meu pai descansou hoje. Ele foi muito forte, muito guerreiro e lutou até o fim. Meu maior amor agora cuida da gente lá do céu”, escreveu a filha do ex-jogador.