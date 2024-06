Mota crava Academia em Itabuna e revela conversas para mais 10 | A TARDE

A primeira Academia de Futebol do Leão foi inaugurada nesta manhã de quinta-feira (30), mas Fábio Mota já fala sobre a próxima unidade, que será na cidade de Itabuna, no sul do estado, em que o Vitória já possui uma parceria sólida com o Itabuna Esporte Clube.

Segundo o presidente rubro-negro, o município vai se tornar uma espécie de segunda casa do Leão para captação de talentos. A parceria entre Vitória e Itabuna funcionará como uma espécie de via de mão de dupla: o Rubro-Negro já fortalece com jovens atletas e toda a comissão para a disputa do Itabuna nesta Série D, enquanto o Dragão coloca à disposição suas instalações.

"A ideia é replicar o modelo dessa academia no Brasil inteiro, com no mínimo 20 Academias do Leão pelo país. A segunda eu já anuncio que será em Itabuna. Todo mundo sabe da nossa parceria com o Itabuna onde assumimos a Série D com nosso time sub-20. Toda a estrutura deles hoje é do Vitória. Além da gente ceder nossos jogadores para ganhar experiência, a parceria também garante que serão cedidos os campos deles, que serão remodelados. O Vitória vai ter uma base e uma escolinha do Leão em Itabuna", iniciou Mota.

De acordo com Fábio Mota, já existem conversas para a Academia do Leão ser lançada em outros estados brasileiros. A marca da escolinha, totalmente patentada, gerará lucros para o clube e também possibilitar a captação de joias para o futebol.

"Não queremos fazer isso apenas no interior da Bahia, como queremos fazer também no Brasil todo, para que a gente possa buscar recursos, buscar novos talentos. Estamos conversando para fazer no Mato Grosso, Roraima, Brasília. A ideia é inaugurar 10 academias nos próximos seis meses", cravou o dirigente.

