MP investiga gestão do Corinthians e clube reage contra intervenção

O Corinthians recorreu da decisão que deu início a um inquérito civil conduzido pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que apura a possibilidade de uma intervenção judicial na administração do clube.

A investigação foi aberta após uma representação encaminhada ao MP apontar uma série de problemas internos no clube paulista, como desorganização administrativa, vulnerabilidade econômica e financeira, instabilidade política e possíveis irregularidades em gestões recentes. Para a Promotoria, esse conjunto de fatores poderia afetar o funcionamento regular da instituição.

No despacho que autorizou a abertura do inquérito, o Ministério Público ressaltou que, embora as associações tenham autonomia garantida por lei, o Estado pode intervir em circunstâncias excepcionais. Segundo o MP, a situação do clube extrapola o âmbito interno e impacta diretamente uma vasta parcela da sociedade, especialmente seus torcedores.

Diante desse cenário, a diretoria corintiana protocolou recurso solicitando o arquivamento da apuração.

No documento protocolado pelo clube, solicitando o arquivamento da apuração, o Corinthians reconhece a existência de dificuldades, mas sustenta que não há fundamentos jurídicos que justifiquem uma intervenção judicial, alegando que outros clubes altamente endividados não enfrentam um pedido de intervenção judicial.