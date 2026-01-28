Menu
Ouvir

Mudou? Everton Ribeiro exalta nova postura do Bahia fora de casa

Camisa 10 ficou de fora do clássico Ba-Vi e retornou ao time contra o Corinthians

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/01/2026 - 22:36 h

Everton Ribeiro em campo pelo Bahia na Vila Belmiro
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia na Vila Belmiro -

Foi preciso se ausentar no clássico Ba-Vi do último domingo, 25, para que Everton Ribeiro pudesse estar em sua melhor forma na estreia do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo por 2 a 1 de virada sobre o Corinthians na Vila Belmiro, o camisa 10 destacou um time mais "combativo" e "experiente" para quebrar um tabu de cinco meses sem ganhar como visitante em Campeonato Brasileiro.

"Começamos bem. Acredito que o planejamento de mexer uma base e reforçando em locais pontuais nos deixa mais forte para esse ano. A gente sabe que tinha que melhorar fora de casa e esse ano estamos mais combativos e experientes. Queremos coisas grandes, e para isso temos que fazer mais, e já começa com os jogos fora de casa, contra uma grande equipe que é o Corinthians", disse o meia em entrevista ao Premiere.

Everton Ribeiro foi titular do confronto ao lado de Acevedo e Jean Lucas, que desencadeou a virada. Com uma finalização de muita classe, o camisa 6 encobriu Hugo Souza em chute de fora da área e empatou o duelo. No último lance do segundo tempo, Willian José virou o placar com batida de pênalti.

Estreia de luxo! Bahia vence o Corinthians de virada na Vila Belmiro
É o início! Ex-Bahia marca o primeiro gol do Brasileirão 2026; assista
Perto do Bahia? Júnior Santos fica fora de jogo do Galo no Brasileirão

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 1º, às 18h30, contra o Porto, pela sexta rodada do Baianão, na Arena Fonte Nova. No mesmo local, a equipe encara o Fluminense no dia 5, uma quinta-feira, às 19h, contra o Fluminense, pela 2ª rodada do Brasileirão.

x