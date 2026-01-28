ESPORTES
Mudou? Everton Ribeiro exalta nova postura do Bahia fora de casa
Camisa 10 ficou de fora do clássico Ba-Vi e retornou ao time contra o Corinthians
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
Foi preciso se ausentar no clássico Ba-Vi do último domingo, 25, para que Everton Ribeiro pudesse estar em sua melhor forma na estreia do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo por 2 a 1 de virada sobre o Corinthians na Vila Belmiro, o camisa 10 destacou um time mais "combativo" e "experiente" para quebrar um tabu de cinco meses sem ganhar como visitante em Campeonato Brasileiro.
"Começamos bem. Acredito que o planejamento de mexer uma base e reforçando em locais pontuais nos deixa mais forte para esse ano. A gente sabe que tinha que melhorar fora de casa e esse ano estamos mais combativos e experientes. Queremos coisas grandes, e para isso temos que fazer mais, e já começa com os jogos fora de casa, contra uma grande equipe que é o Corinthians", disse o meia em entrevista ao Premiere.
Everton Ribeiro foi titular do confronto ao lado de Acevedo e Jean Lucas, que desencadeou a virada. Com uma finalização de muita classe, o camisa 6 encobriu Hugo Souza em chute de fora da área e empatou o duelo. No último lance do segundo tempo, Willian José virou o placar com batida de pênalti.
Leia Também:
O Bahia volta a campo no próximo domingo, 1º, às 18h30, contra o Porto, pela sexta rodada do Baianão, na Arena Fonte Nova. No mesmo local, a equipe encara o Fluminense no dia 5, uma quinta-feira, às 19h, contra o Fluminense, pela 2ª rodada do Brasileirão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes