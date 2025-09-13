Mundial de vôlei masculino começa neste domingo com premiação milionária

Brasil estreia neste domingo no Mundial de vôlei contra a China - Foto: Reprodução | CBV

O Mundial de vôlei masculino começa neste domingo, 14, nas Filipinas e, além de retomar a hegemoia da modalidade, a seleção brasileira comandada por Bernardinho estará de olho numa premiação milionária.

O campeão deste ano receberá o valor de US$ 1 milhão (R$ 5,35 milhões na cotação atual), sendo US$ 500 mil (R$ 2,67 milhões) para o vice e US$ 250 mil (R$ 1,33 milhão) para a medalha de bronze.

Bônus

O caminho do Brasil em busca sua quarta medalha de ouro na competição começa com a China. A seleção ficou com o bronze na edição 2022. Além do valor recorde das premiações pagas às equipes a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) também elevou os bônus individuais aos jogadores de destaque.

No Mundial masculino, nas Filipinas, o valor será o mesmo pago pela FIVB no feminino, em competição que aconteceu na Tailândia no fim de agosto. O melhor jogador do Mundial, o MVP, receberá sozinho US$ 100 mil, pouco mais de R$ 535 mil. Ainda há um pagamento para os jogadores que integrarem a seleção do campeonato, que vale US$ 50 mil, ou R$ 267 mil.