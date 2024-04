"Nada ia me tirar desse clássico", revela Everton Ribeiro após boatos | A TARDE

Durante a semana que antecedeu o maior clássico do futebol nordestino, o Ba-Vi, a atuação dos meias Everton Ribeiro e Cauly no duelo desta quarta, 20, virou uma grande dúvida, após apresentarem mal estar. A presença dos nomes dos atletas na lista de relacionados, divulgada horas antes da partida, confortou e aliviou a torcida tricolor.

Em entrevista após o triunfo de 2 a 1 contra o Vitória, o camisa 10, responsável pelo passe que desencadeou no gol marcado por Jean Lucas, explicou a situação enfrentada antes do clássico por conta da saúde, e frisou a sede em participar do duelo, mesmo não estando 100%.

"Segunda acabei não treinando. Tive febre durante a noite, passei muito mal. Acabei lutando muito, passei noite em claro, não treinei. E ontem o Cauly também passou mal. Então, acho que hoje foi um jogo que nada ia me tirar desse clássico. Queria muito estar jogando, novamente, aqui na Fonte Nova, diante dessa torcida linda, que nos ajudou e acreditou até o final. Fiquei muito feliz em poder concluir esse jogo. No finalzinho, bateu o cansaço, mas valeu a pena a luta", contou.

Leia mais:

“Nosso pior momento no jogo foi o 11 contra 10”, diz Ceni após o Ba-Vi;

Seis torcedores do Bahia são presos em flagrante após agredirem homem;

"Atuação equilibrada", afirma Léo Condé sobre o clássico Ba-Vi

Líder do Grupo B da competição, o Bahia alcançou 15 pontos na tabela, com uma diferença de 7 pontos para o vice-líder, Fortaleza. O atleta destacou o esforço da equipe, que conseguiu reverter o placar.

"Está todo mundo de parabéns. É um grande clássico, um jogo difícil, mas onde a gente conseguiu mostrar o nosso jogo, a nossa garra. Está todo mundo de parabéns por esse grande triunfo dentro de casa. Seguimos fortes para os próximos jogos", completou.