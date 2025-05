Nadador fica paraplégico após acidente em aquecimento

Matías Bottoni era considerado um dos maiores talentos da natação argentina - Foto: Divulgação

Um grave acidente durante o aquecimento para o Campeonato Argentino de Natação resultou em uma reviravolta trágica na carreira de um dos maiores talentos da natação do país. Matías Bottoni, de 17 anos, sofreu uma fratura cervical ao se chocar com outro nadador momentos antes de entrar na piscina para sua prova.

O acidente aconteceu durante o tradicional ritual de aquecimento, em que os atletas praticam a largada mergulhando de cabeça na raia. No momento do salto, Bottoni se chocou com outro competidor que cruzava sua pista, o que provocou um impacto violento e imediato.

Segundo relatos, o nadador permaneceu consciente após a batida, mas exames de imagem detectaram uma fratura em uma das vértebras cervicais. Ele foi levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia para inserção de uma prótese, com o objetivo de estabilizar a coluna.

Apesar da operação bem-sucedida, os médicos informaram que Matías não conseguirá mais se mover do peito para baixo. A informação foi confirmada por sua mãe, Valeria Grimaux, em entrevista ao canal argentino El Tres TV.

“Nos disseram que não há possibilidade. Mas tudo depende da resposta neurológica dele. Estamos nos agarrando à fé”, afirmou.

Bottoni representava o Echesortu Fútbol Club, da cidade de Rosário, e integrava a seleção argentina de natação. Ele era apontado por técnicos e colegas como uma das maiores promessas da modalidade no país.

No momento, o jovem segue internado sob observação médica. A comoção tomou conta da comunidade esportiva local e de fãs de todo o país, que acompanham com atenção o estado de saúde do atleta e prestam solidariedade à família.