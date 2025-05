O resultado não basta: Ancelotti, Barça e o dilema do espetáculo

Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Após a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões, o famoso técnico italiano Fabio Capello criticou bastante o time catalão por continuar jogando no ataque contra o Inter de Milão mesmo com a vantagem de um gol. O Inter empatou no ultimo minuto e ganhou na prorrogação por 3x2.

Fabio Capello ignora o jogo bonito e o desejo de que para ficar melhor é preciso dar espetáculo. Parafraseando o poeta Ferreira Gullar, arte e beleza no futebol só existem porque o resultado não basta.

No final de semana, o Real Madrid ganhava por 2x0 nos primeiros quinze minutos, o Barcelona reagiu, fez quatro gols, continuou no ataque e o Real fez mais um na vitória do Barcelona por 4x3. O Barcelona é praticamente o campeão espanhol com mais uma atuação excepcional de seus dois meio-campistas (De Yong e Pedri) e de seus dois atacantes (Raphinha e Lamine Yamal).

Na segunda-feira, a CBF anunciou a contratação de Ancelotti, que no dia 26 estará no Rio de Janeiro para anunciar a lista dos jogadores que enfrentarão Equador e Paraguai. Só vendo, diria o mineiro desconfiado.

Muitos craques e muitas dúvidas

Provavelmente, Ancelotti terá na seleção as mesmas dúvidas táticas que teve no Real Madrid após as chegadas dos grandes craques Mbappé e Bellingham. Antes dos dois, o Real jogava com um trio no meio campo formado por Casemiro, Modric e Kroos e outro trio no ataque com Vinicius Junior, Rodrygo e Benzema. Com as mudanças o ataque ficou mais explosivo, espetacular, porém o time se tornou mais desequilibrado, com a defesa mais desprotegida e o meio campo com menos domínio da bola e do jogo.

Espaço para Neymar?

Na seleção, ainda mais se contar com Neymar, o técnico poderá escalar o quarteto ofensivo (Neymar, Raphinha, Vini e Rodrygo) e mais uma dupla no meio campo ou um trio no ataque e outro trio no meio campo. O Brasil com quatro na frente e dois no meio campo levou um baile da Argentina.

Para jogar com quatro atacantes é essencial que os dois jogadores pelos lados voltem para marcar e formem um quarteto na proteção dos quatro defensores. Dorival Junior na seleção e Ancelotti no Real Madrid tiveram grandes dificuldades.

Ancelotti experiente e vitorioso

Ancelotti é um treinador excelente e grande vitorioso. Nem todos os excelentes são vitoriosos e nem todos os vitoriosos são excelentes, pelo menos em um curto período de tempo. Ancelotti não é um treinador inovador, revolucionário. As suas equipes não utilizam de rotina a marcação por pressão nem jogam com zagueiros adiantados, como fazem Guardiola e o treinador do Barcelona, o alemão Hans Flick.

Ancelotti se destaca bastante pelo equilíbrio, pelas escolhas certas, pelo comando de um grupo e pelo uso de estratégias diferentes e corretas de acordo com o momento e o adversário. Os seus times alternam a transição rápida da bola com a troca curta de passes da defesa para o ataque. No Real usa muito os contra-ataques para aproveitar a velocidade de Vinicius Junior e de Mbappé.

Espero que Ancelotti, na tentativa de agradar e homenagear a história do futebol brasileiro, não diga o chavão de que o futebol brasileiro precisa voltar às origens para recuperar o prestígio. O mundo e o futebol mudaram. A seleção necessita jogar um futebol moderno, organizado, eficiente e encantador.

*Tostão é cronista esportivo, participou como jogador das Copas de 1966 e 1970.