Galvão Bueno reage à chegada de Ancelotti na Seleção; veja

Galvão Bueno durante o programa 'Galvão e Amigos' - Foto: Reprodução/BAND

Narrador ícone do futebol brasileiro e torcedor ferrenho da Seleção, Galvão Bueno aprovou a chegada de Carlo Ancelotti. Após o anúncio do técnico italiano na segunda-feira (12), o jornalista celebrou a contratação e relembrou uma conversa que teve com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Através das redes sociais, Galvão Bueno revelou ter sugerido que Ednaldo fosse atrás de Ancelotti. O narrador afirma ter jantado com o cartola baiano e conversado sobre o tema.

“Como eu já disse várias vezes, em um almoço na Copa do Catar, o presidente da CBF me perguntou o nome de um técnico estrangeiro. Eu disse que, para mim, o melhor era Carlo Ancelotti. Então, seja bem-vindo! Vai trazer sua comissão técnica, mas aqui no Brasil tem amigos: Cafu, Kaká e, sobretudo, Falcão”, contou.

Já durante o programa 'Galvão e Amigos', o narrador criticou a demora nas negociações entre a entidade e o treinador. As conversas se arrastaram desde a saída de Tite após a Copa do Mundo de 2022, quando o italiano já era alvo da Seleção.

"Foram dois anos e meio de atraso. Desde a última Copa do Mundo. E isso pode prejudicar um pouco", lamentou.