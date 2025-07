Não deu: Luisa Stefani fica com o vice nas duplas mistas de Wimbledon

Luisa Stefani e Joe Salibury - Foto: Reprodução/Instagram/Tennis Photos HD

Não foi dessa vez. Luisa Stefani ficou com o vice-campeonato nas duplas mistas de Wimbledon ao lado do britânico Joe Salisbury, após derrota para a dupla formada pela tcheca Kateřina Siniaková e o holandês Sem Verbeek. A paulista se tornou a primeira mulher brasileira a chegar na final desde Maria Esther Bueno em 1967.

Em duelo realizado nesta tarde de quinta-feira, 10, na Quadra Central de Wimbledon, em Londres, capital da Inglaterra, Stefani e Salisbury foram derrotados por 2 sets a 0, com direito a dois tiebreaks e parciais de 7/6 (7 a 3) e 7/6 (7 a 3), em duração 2h02min.

Foi a minha primeira vez na Quadra Central de Wimbledon. Disputamos uma ótima partida em um grande torneio. Fica difícil falar agora. Os últimos anos foram difíceis, com lesões. Agradeço ao meu time, à minha família. Vivemos por esses momentos. Estou orgulhosa de mim, de nós. Espero que voltemos um dia e ganhemos esse título. Joguei meu melhor tênis em muito tempo. Luisa Stefani - Tenista brasileira

Na grama sagrada, Luisa Stefani também disputou a chave principal de duplas femininas. A parceria com a húngara Tímea Babos durou até as quartas de final, quando foram superadas pela mesma Kateřina Siniaková, que atuou na categoria com a norte-americana Taylor Townsend.

Vale lembrar que Stefani já conquistou um título de Grand Slam. Ao lado do também brasileiro Rafael Matos, a tenista de 27 anos foi campeã do Australian Open 2023.