"Não estou envolvido"; diz Mbappé sobre acusação de estupro

Agressão sexual teria ocorrido na Suécia - Foto: Sameer Al-Doumy | AFP

Principal contratação do Real Madrid, Kylian Mbappé, falou pela primeira vez sobre a suposta acusação de envolvimento em uma agressão sexual ocorrida em Estocolmo, na Suécia, durante a Data Fifa de outubro. O atacante deu uma entrevista ao programa "Clique", do "Canal+ France", onde negou participação em qualquer situação, e afirmou não estar preocupado com as acusações.

“Isso me surpreendeu, sempre surpreende. As coisas acontecem e você nem sente elas chegando. Eu não recebi nada, nenhum documento, o governo sueco não falou nada... eu só li o mesmo que todo o mundo. Não estou envolvido. Isso nunca me incomodou, porque nunca estive envolvido. Tinha cinco dias livre e decidi viajar. Tinha que ir para outro lugar, mas o técnico me convenceu a ir para um local menos exposto. Antes de eu partir, tiraram uma foto minha saindo do restaurante. Havia muita gente esperando do lado de fora. Quando subi no avião, recebi as notícias. E não faço ideia de quem é a denunciante”, disse o jogador.

O craque também comentou sobre as recentes críticas que tem sofrido por seu desempenho em campo. "As pessoas nos vêem como robôs. Mas somos humanos como todos. Nos criticam e nos elogiam, mas quando atacam seus entes queridos, não é legal. Aqui (em Madri) não tenho contato com a televisão francesa, são mais meus familiares que assistem e me falam", finalizou Mbappé.