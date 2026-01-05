Menu
ESPORTES
VITÓRIA SOFRE PARA CONTRATAR

"Não tem jogador disponível e temos dificuldade com grana", diz Fábio Mota

A janela de transferências do final do ano está aberta e o Vitória busca reforços para 2026

Marina Branco e João Grassi

Por Marina Branco e João Grassi

05/01/2026 - 13:55 h | Atualizada em 05/01/2026 - 15:58
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória -

A janela de transferências do final do ano já está aberta, e os clubes estão em busca de seus reforços para 2026 - mas essa nem sempre é uma tarefa simples. Para o Vitória, segundo o presidente Fábio Mota, tem sido um trabalho difícil, já que o mercado não tem jogadores disponíveis e passa dificuldades financeiras.

Para o presidente, o futebol foi inflacionado pelas ligas e bets, o que levou muitos clubes a deverem salários e premiações. "Não tem jogador, e quando tem, as pedidas são muito grandes", explicou.

"Não temos grandes contratações, não temos volume, a não ser os clubes que saíram da Série B para a Série A. Nós, quando saímos da B para a A, contratamos um monte de jogadores, porque você precisa mudar o estilo (de jogo)", afirmou.

"Mas a dificuldade é de grana mesmo, é dinheiro, tanto para o Vitória como para os outros também", completou. Para ele, hoje, não há nenhum camisa nove disponível no mercado, posição que se une às dificuldades vividas com laterais-esquerdos e direitos.

"Nós seguramos os nossos (laterais-esquerdos). O lateral direito, a gente foi buscar um em cima de números, que foi considerado o melhor da Série B. Graças à boa relação que o Vitória tem com o Cuiabá, conseguimos trazer um lateral-direito, mas a gente sabe que o lateral direito sozinho não joga o campeonato", afirmou.

Outra dificuldade enfrentada vem sendo pela falta de entrada de dinheiro de televisão, já que os clubes não tem cota de TV em janeiro e fevereiro, começando a receber esse valor apenas a partir de março, o que justifica a campanha de sócios em janeiro.

Quem o Vitória está procurando?

Para Fábio Mota, o clube ainda precisa de quatro a cinco atletas para a temporada, seguindo o perfil de contratções que prioriza força, sem buscar jogadores "de barriga cheia", que já tenham conquistado o que desejavam na carreira.

O clube prioriza a chegada de um meio-campista, mais especificamente um oito que dê dinamismo pelas beiradas, "tirando o time de trás e arrastando". Além disso, mais um centroavante, necessidade criada com a saída de Carlinhos.

Outra saída que deixa lacunas é a de Willian Oliveira, além da necessidade de mais um lateral-direito além de Matheuzinho, já que Claudinho só retorna em fevereiro, e ainda aos poucos.

x