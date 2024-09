Natação: Carol Santiago fecha campanha com três ouros e duas pratas

Carol Santiano na final dos 100m peito - Foto: Alexandre Schneider/CPB

Encerrando a sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, a pernambucana Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão), foi medalhista de prata na final dos 100m peito. Este foi o seu 5° pódio na edição, já que havia conquistado três ouros e duas pratas anteriormente.

Carol só ficou atrás da alemã Elena Krawzow, que bateu o recorde mundial ao completar o percurso em 1min12s54, enquanto a brasileira fez 1min12s54. Para completar o pódio, a chinesa Jietong Zheng, com 1min20s03.

Medalhas de Carol Santiago em Paris:

Ouro- 50m livre S12

Ouro- 100m livre S12

Ouro- 100m costas S12

Prata- 100m peito SB12

Prata- revezamento 4x100m livre - 49 pontos

Com o resultado, a pernambucana se tornou a mulher com mais medalhas de ouro da história do Time Brasil nos Jogos Paralímpicos, já que foi campeã em Tóquio em três provas. Ao todo, soma 10 medalhas Paralímpicas.

"Eu estou muito feliz. Essa é uma prova que eu gosto muito, mas ela sempre é muito difícil de fazer, porque fica lá no final do programa. Contudo, ela me dá muito mais trabalho também, porque eu tenho que treinar dobrado. Eu fico muito feliz de poder encerrar as Paralimpíadas, essa edição que foi realmente vencedora, com essa prata. Eu fico muito feliz quando eu ganho, claro, ou quando o meu resultado é excelente, mas ter o privilégio de nadar numa prova onde uma pessoa que eu respeito tanto, bate o recorde mundial, é uma grande satisfação, é uma grande alegria", disse a atleta após o resultado.